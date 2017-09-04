Zidane gözyaşlarına hakim olamadı...

İSPANYA La Liga devi Real Madrid’in teknik direktörü Zinedine Zidane, katıldığı bir televizyon programında 2006 Dünya Kupası’nda Marco Materazzi’ye attığı kafa için gururlu olmadığını söyledi.

11 yıl önce Almanya ile İtalya arasında oynanan Dünya Kupası finalinin 110. dakikasında İtalyan savunmacı Materazzi’ye kafa atan Zidane, kırmızı kart görerek oyun dışında kalmış ve milli takım kariyerini de bu maçın ardından sona erdirmişti.

Telefoot’a konuşan Zidane, “Bu hareketten dolayı gururlu hissetmiyorum. Ama bu kariyerimin bir parçası, benim hayatım, hoş olmayan şeylerden biri. Bunu kabul etmeli ve sindirmeliyiz” dedi.

İspanya La Liga devi Real Madrid’in teknik direktörü Zinedine Zidane, katıldığı bir televizyon programında 2006 Dünya Kupası’nda Marco Materazzi’ye attığı kafa için gururlu olmadığını söyledi.

11 yıl önce Almanya ile İtalya arasında oynanan Dünya Kupası finalinin 110. dakikasında İtalyan savunmacı Materazzi’ye kafa atan Zidane, kırmızı kart görerek oyun dışında kalmış ve milli takım kariyerini de bu maçın ardından sona erdirmişti.

Telefoot’a konuşan Zidane, “Bu hareketten dolayı gururlu hissetmiyorum. Ama bu kariyerimin bir parçası, benim hayatım, hoş olmayan şeylerden biri. Bunu kabul etmeli ve sindirmeliyiz” dedi.

Öte yandan program sırasında Zidane’ın babası Smail’in eski bir görüntüsünün yayınlanması, tecrübeli çalıştırıcının duygusal anlar yaşamasına neden oldu.

Yayınlanan görüntüde oğlu hakkında konuşan Zidane’ın babası, “Onu sevdiğimi söylemekten utanmıyorum. Telefonda konuştuğumuzda ‘Seni seviyorum’ derim. Hep söyledim, şimdi söylüyorum ve tekrar söyleyeceğim” sözlerini sarfetmesi, Fransız çalıştırıcının gözyaşlarına engel olamamasına neden oldu.