'Yükselişe geçeceğiz'

TAKIMIN başına yeni bir teknik adam geldiğini belirten Başkan Çavuşoğlu "Yeni hocamız Susiç ile birlikte iyi işler yapacağımıza inanıyoruz. Amacımız ligde iyi bir noktaya gelebilmek. Her maça galibiyet parolasıyla çıkıyoruz. Gençlerbirliği maçı da onlardan biri olacak. Sahaya kazanmak için çıkacağız" dedi. Taraftarlardan destek beklediklerini de söyleyen Çavuşoğlu, golcü oyuncu Vagner Love ve Emre Akbaba'nın performansından da memnun olduklarını dile getirdi. "Vagner Love buraya çok alıştı. Adeta bizden biri gibi" diyen Çavuşoğlu, "Emre Akbaba'ya Trabzonspor'dan teklif vardı. Bu doğru ama şu anda bizim kadromuzda ve Alanyaspor'un futbolcusu" ifadelerini kullandı.