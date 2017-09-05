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Yıldız isim itiraf etti: 'Beni kimse tanımıyor!'

Beşiktaş'ın dinamosu Atiba Hutchinson ülke basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu

Yıldız isim itiraf etti: 'Beni kimse tanımıyor!'

Beşiktaş'ın dinamosu Atiba Hutchinson ülke basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu

05 Eylül 2017 Salı 13:39
Yıldız isim itiraf etti: 'Beni kimse tanımıyor!'
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SİYAH-beyazlı oyuncu uzun yıllardır Avrupa'da elde ettiği başarılar ve Şampiyonlar Ligi'nde forma giymesine rağmen ülkesinde sıradan bir insan olduğunu dile getirdi, “Bu çok tuhaf bir durum. Ailemle birlikte ülkeme geliyorum. Eşim hiç tanınmıyor oluşuma çok şaşırıyor” dedi.

Beşiktaşlı Atiba Hutchinson uzun bir süre sonra çağrıldığı Kanada Milli Takımı'nın Jamaika'yı 2-0 mağlup ettiği hazırlık maçında forma giyerken, ülke basınına ilginç açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlı futbolcu, 2003'te ayrıldığı Kanada'da kendisini tanıyan insan sayısının azlığından yakınarak, “Ben milli takımda oynayan bir futbolcuyum. Şampiyonlar Ligi'nde forma giyiyorum. Oynadığım ligde şampiyonluklar elde ediyorum. Fakat pek çok Kanadalı beni tanımıyor. Bu çok tuhaf bir durum. Ailemle birlikte ülkeye geliyorum. Eşim hiç tanınmıyor oluşuma çok şaşırıyor” diye konuştu.

Beşiktaş'ta çok mutlu olduğunu dile getiren 34 yaşındaki Atiba kariyerini siyah-beyazlı forma altında noktalamak istediğini de açıkladı.

‘Burada rahatım'

Tecrübeli futbolcu, “Müthiş bir stadımız var. Yeni stadımız tam bir teknoloji harikası. İnanılmaz bir atmosfer altında maçlarımızı oynuyoruz. Türkiye'de rahatım. Benim için çok şey yaptılar. Taraftarımız bir harika. Onlardan çok şey aldım. Hiç aklımdan gitmeyen bir şey var, o da takımımda mutlu olduğum ve kariyerimi orada sonlandırabileceğim. Beşiktaş ile kontratım bu sezon sonunda bitiyor ancak henüz emekli olmayı düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

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