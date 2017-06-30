Yeniler görücüye çıkacak

2017-2018 sezonu hazırlıklarına Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde bugün başlayacak olan Aytemiz Alanyaspor, 4 Temmuz'da 1. etap kampı için Erzurum'a gidecek. 14 gün sürecek olan Erzurum kampı 17 Temmuz'da sona erecek. 20 Temmuz'a kadar izin kullanacak olan turuncu yeşilli futbolcular, daha sonra 20-31 Temmuz tarihleri arasındaki Avusturya kampına katılacak. Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 2017-2018 sezonu ise 11 Ağustos 2017 tarihinde başlayacak.