Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 35°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100440
ALTIN
140.559
DOLAR
3.5129
STERLIN
4.5876
EURO
4.0092
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Yaz ayında göz iltihaplanmasına dikkat
Yaz ayında göz iltihaplanmasına dikkat
Damar sertliğine dikkat!
Damar sertliğine dikkat!
30 Haziran 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
30 Haziran Günlük Burç Yorumu

Yeniler görücüye çıkacak

Alanyaspor, Erzurum'da yapılacak olan 1. etap kampının son gününde bir hazırlık maçı yapacak. Kampa katılacak olan yeni transferler de görücüye çıkmış olacak

Yeniler görücüye çıkacak

Alanyaspor, Erzurum'da yapılacak olan 1. etap kampının son gününde bir hazırlık maçı yapacak. Kampa katılacak olan yeni transferler de görücüye çıkmış olacak

30 Haziran 2017 Cuma 23:32
Yeniler görücüye çıkacak
banner404

2017-2018 sezonu hazırlıklarına Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde bugün başlayacak olan Aytemiz Alanyaspor, 4 Temmuz'da 1. etap kampı için Erzurum'a gidecek. 14 gün sürecek olan Erzurum kampı 17 Temmuz'da sona erecek. 20 Temmuz'a kadar izin kullanacak olan turuncu yeşilli futbolcular, daha sonra 20-31 Temmuz tarihleri arasındaki Avusturya kampına katılacak. Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 2017-2018 sezonu ise 11 Ağustos 2017 tarihinde başlayacak.  

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AlanyasporErzurum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tenisçi sıcaktan bayıldı
Tenisçi sıcaktan bayıldı
Musa Nizam tamam
Musa Nizam tamam
Kadroda yer yok
Kadroda yer yok

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals