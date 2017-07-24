'Yeni sezonda da kral benim!'

ADI çok sayıda takımla anılan Brezilyalı golcü Vagner Love, "Bu konu çok speküle ediliyor ama benimle irtibata geçen kimse olmadı. Belki Alanyaspor teklif almıştır ama ben buradayım ve mutluyum. Hedefim yeni sezonda da gol kralı olmak. Önce takımım için elimden geleni yapacağım gerisi benim için ekstra olacak" dedi.

Brezilya, Rusya’da kupalar kaldırdı, Çin’de de oynadı, Fransa devi Monaco’nun da formasını giydi. Başarılarla dolu kariyerinin ardından Süper Lig’in yeni ekibi Alanyaspor’a gelişi büyük sürpriz olarak karşılandı. "Emekliliğini yaşamaya geldi" de dendi, sakat olduğu da konuşuldu. İlk 7 haftada gol atamayınca eleştirenler kendisini haklı gibi gördü ama Vagner Love en sert cevabı sahada verdi. Hedefi sadece lige tutunmak olan takımı için tam 23 gol attı, krallık tacını taktı. Yalnızca futboluyla değil karakteriyle de Akdeniz ekibine önemli katkı sağladı. 33 yaşında olmasına rağmen doğal olarak adı transferde Süper Lig’den ve Avrupa’dan birçok takımla anılmaya başladı. Brezilyalı yıldız ise hakkındaki bilinmeyenleri ünlü spor gazetesi Fanatik'e anlattı. Huzurlarınızda kral Vagner Love...

"FUTBOLCU VE BAHÇIVAN"

Ben futbolu biraz bir bahçıvanın bahçesine ektiği ağaca benzetiyorum. Ne kadar değerli gübre verirseniz, ne kadar kaliteli tohum ekerseniz o kadar kaliteli meyveler alırsınız. Futbol da tam olarak öyle. Çok çalıştım. Özellikle geçen sene çok istedim. Bu başarı bana gökten zembille inmedi. Sahaya en son çıkan ben oldum hep idmanlarda. İçeride yattığımdan değil. Fitnes'ta ekstra çalışmamdan dolayı. Şu an bu noktadayım. Geçen sezon çok iyi geçti benim için. Umarım bu sezon da aynı şekilde devam eder."

"DUALARDAN SONRA AÇILDIM"

Dua olayını sonradan duydum. Biz hepimiz dinimize bağlı insanlarız. Siz müslümanlar da öyle. Ben de hep dua ediyordum ama gol atmak adına değil, dini görevimi yerine getirmek için. Benim için gol duası yapan arkadaşlardan haberim yoktu. Etmişler ve ben hemen ardından gollerimi atmaya başladım. Sanırım Allah iki tarafın da sesini hemen duydu ve çözüme çok çabuk ulaştık. İşin şakası bir tarafa ligde yeniydim, takım arkadaşlarıma alışmam uzun sürdü. Bu belki 7 hafta uzun sürdü. Ancak skora ve oyuna katkımdan dolayı sonrasında yaptığım analizlerde ben de takım arkadaşlarım da rahattı. Sadece futbol kamuoyunda konuşuluyordu bu konu biraz.

ALANYASPOR'DA KALACAK MI?

Çok spekülasyonlar oldu bu konuda. Fakat direkt olarak bana gelen bir şey olmadı. Resmi olarak hiçbir yerden teklif almadım. Belki Alanyaspor bir teklif almıştır ama bana resmi ve direkt hiçbir şey gelmedi. Şu an gerçek olan tek bir şey var; o da Alanyaspor forması giyiyorum ve burada çok mutluyum.

"O DUYGU ÇOK GÜZEL"

Elimden gelenin en iyisini yapacağım bu sezon da takımım adına. Ondan sonrası da ekstra olacaktır. Tabii ki yeniden gol kralı olmak isterim. Bu çok güzel bir duygu. Ve inanıyorum bunu yaşayacağım”

"KWEUKE VE ABOUBAKAR"

Süper Lig’de geçen sezon iki foveti çok beğendim. Biri Çaykur Rizesporlu Kweuke, diğeri ise Beşiktaş’ta forma giyen Aboubakar. Tarzlarımız tamamen farklı olabilir ama ikisi de beğendiğim oyuncular.”

"PARA OYNAMADAN KAZANILMAZ"

Monaco’da çok mutlu değildim. Futbol oynamadan para kazanmaktan ziyade oynayarak elde etmeyi yeğlemişimdir her zaman. Benim Türkiye haklarıma sahip olan Cenk isminde bir menacer var. Bana ulaştı, ben de babama ulaştım. Öz babam değil ama beni 14 yaşında alıp futbola adapte eden bir insan. Birçok teklif vardı ama Alanyaspor’un projesi kafama yattı. İlk kez ligde oynayacaklardı. Ligde kalmak istiyorlardı, hayaller satmadılar. Doğruyu söylediler. Alanyaspor bu transfer için çok çaba sarf etti. Baktım çok ilgililer. Daha sonra şehre baktım, videoları izledim ve beğendim.

"FENERBAHÇE'Yİ BİLİYORDUM"

Buraya gelmeden önce Türk futboluna çok hakim değildim elbette. Fakat hem arkadaşlarım vardı hem de Rusya’dayken Fenerbahçe ve Trabzonspor’a karşı oynamıştık. Fenerbahçe’yi daha yakından biliyordum, çünkü hem arkadaşım Alex oradaydı hem de Cristian Baroni... Zaten buraya gelirken onların verdiği referans çok etkili oldu. Geldikten sonra Türk liginin gerçekten zor olduğunu, büyük oyuncuların ve büyük takımların olduğunu gördüm. İnanıyorum ki Türk futbolu çok iyi yerlere gelecek.”

"ALEX BANA DEDİ Kİ..."

Roberto Carlos’un transferim sürecinde iyi referans vermediği doğru. Ancak bu Türk ligiyle alakalı değil, şehirle ilgiliydi. Bana çok pozitif konuşmadı. Ama daha sonra beni aradı ve yanlış anladığını söyleyip, "Bu şehri bana yanlış anlatmışlar. Ben yanlış şehirden bahsediyormuşum. Alanya’yı görmedim bile" diyerek özür diledi. Alex ise tam tersi; "Takımı bilmiyorum, takım Süper Lig’de yeni ama şehir harika" dedi. Daha sonra zaten ben de araştırınca şehrin aynı ülkemdeki Rio gibi olduğunu gördüm ve hiçbir sorun da yaşamadım.

"BÜTÜN STOPERLER AYNI"

Benim için bütün stoperlerin seviyesi aynı. Ben kendi futbolumu oynadım ve sanırım benim futbol kalitem onları ekarte etti. Benim için birçoğunun seviyesi aynı diyebilirim bu anlamda. Stoper olarak karşınızda oynayan bir oyuncunun kalitesini, tecrübesini bildiğiniz zaman daha fazla önem veriyorsunuz belki ama bu hatayı da yanında getirebiliyor. Beni herkes zorladı. Quaresma’ya veya Talisca’ya karşı oynayanlar da ekstra önlem alıyor belki ama durduramıyorlar.

"HEDEFİMİZ İLK 10 OLMALI"

Kulüp ilk sene hiç hayal satmadı, ligde kalalım dedik ve kaldık. Şimdi ikinci senemiz. Giden oyuncular oldu. Onların yerini kulübün doldurması gerekir. Dolduracaktır da. Tamamen onların işi bu. Benim düşüncem birkaç iyi takviye ile hedefimizin ilk 10 olması gerekiyor. Zaten bugüne kadar yapılan birkaç takviye yeni sezonda bir üst seviyeyi zorlamaya çalışacağımızın göstergesi.