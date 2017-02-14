Yeni hedef Beymelek

BAL Ligi'ne çıkacak takımları belirleyecek olan play off grubunda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz hafta sonunda Milli Egemenlik'te ağırladığı Finike Belediyespor'u konuk eden ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan temsilcimiz Kestelspor, 19 Şubat'ta deplasmanda Demre ekibi Beymelek Belediyespor'a konuk olacak. Oynadığı 2 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 de beraberlik alan Beymelek'i deplasmanda yenmek istediklerini söyleyen Kestelspor teknik direktörü Ali Haydar Durusoy "Eğer BAL Ligi'ne çıkmak istiyorsak kalan tüm maçlarımızı kazanmak zorundayız. Beymelek'i deplasmanda yeneceğiz" dedi.
14 Şubat 2017 Salı 22:35