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Yeni hedef Beymelek

Süper Amatör Küme Play-Off Grubu 3. maçları 19 Şubat Pazar günü oynanacak. Temsilcimiz Kestelspor da Beymelek Belediyespor'a konuk olacak

Yeni hedef Beymelek

Süper Amatör Küme Play-Off Grubu 3. maçları 19 Şubat Pazar günü oynanacak. Temsilcimiz Kestelspor da Beymelek Belediyespor'a konuk olacak

14 Şubat 2017 Salı 22:35
Yeni hedef Beymelek
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BAL Ligi'ne çıkacak takımları belirleyecek olan play off grubunda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz hafta sonunda Milli Egemenlik'te ağırladığı Finike Belediyespor'u konuk eden ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan temsilcimiz Kestelspor, 19 Şubat'ta deplasmanda Demre ekibi Beymelek Belediyespor'a konuk olacak. Oynadığı 2 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 de beraberlik alan Beymelek'i deplasmanda yenmek istediklerini söyleyen Kestelspor teknik direktörü Ali Haydar Durusoy "Eğer BAL Ligi'ne çıkmak istiyorsak kalan tüm maçlarımızı kazanmak zorundayız. Beymelek'i deplasmanda yeneceğiz" dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
Süper Amatör Küme Play-OffBeymelek
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