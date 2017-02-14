Yeni hedef Beymelek

BAL Ligi'ne çıkacak takımları belirleyecek olan play off grubunda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz hafta sonunda Milli Egemenlik'te ağırladığı Finike Belediyespor'u konuk eden ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan temsilcimiz Kestelspor, 19 Şubat'ta deplasmanda Demre ekibi Beymelek Belediyespor'a konuk olacak. Oynadığı 2 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 de beraberlik alan Beymelek'i deplasmanda yenmek istediklerini söyleyen Kestelspor teknik direktörü Ali Haydar Durusoy "Eğer BAL Ligi'ne çıkmak istiyorsak kalan tüm maçlarımızı kazanmak zorundayız. Beymelek'i deplasmanda yeneceğiz" dedi.