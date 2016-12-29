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Yeni Alanyaspor!

TFF 1. Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Yeni Malatyaspor'un şimdi de eski Alanyaspor'lu oyuncu Yasin Palaz'la ilgilendiği öne sürüldü

Yeni Alanyaspor!

TFF 1. Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Yeni Malatyaspor'un şimdi de eski Alanyaspor'lu oyuncu Yasin Palaz'la ilgilendiği öne sürüldü

29 Aralık 2016 Perşembe 22:38
Yeni Alanyaspor!
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BU sezon başında Aytemiz Alanyaspor'un şampiyon kadrosunun oyuncuları olan Caner Arıcı ve Sinan Özkan'ı kadrosuna katan, ardından Turuncu-Yeşilli ekiple yollarını ayıran Sezer Özmen'le sözleşme imzalayan Sarı-Kırmızılı ekibin, dün de Gökay İravul ile dirsek temasında olduğu iddia edilmişti. TFF 1. Lig ekibinin şimdi de geçtiğimiz sezon Aytemiz Alanyaspor'da oynayan, bu sezon başında ise Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'a transfer olan Yasin Palaz'la ilgilendiği iddia edildi. Yeni Malatyaspor, halen görüşme halinde olduğu Gökay ve Yasin ile sözleşme imzalarsa, Aytemiz Alanyaspor'un şampiyon olan kadrosunda yer alan toplam 5 futbolcu kadrosunda olacak. Bu sezon şampiyon olarak Süper Lig hasretini dindirmek isteyen Doğu Anadolu ekibi, topladığı 30 puanla TFF 1. Lig'de lider Göztepe'nin ardından 2. sırada bulunuyor. 

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Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporYasin PalazAytemiz Alanyaspor
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