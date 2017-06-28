Yaz spor okulları başlıyor

ÇOCUK ve gençlere spor bilinci, takım ruhu aşılamak, sağlıklı nesiller yetişmesinde özgüven içerisinde kişisel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla 5-18 yaş aralığındaki çocuklara 31 branşta spor eğitimi verilecek. Antalya Valiliği koordinatörlüğünde, Büyükşehir Belediyesi , Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü , İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü'nün bu kapsamda ortak düzenlediği yaz spor okulları, bugün saat 11.00'de Atatürk Spor Salonu'ndaki açılış töreniyle başlayacak.

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