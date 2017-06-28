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Yaz spor okulları başlıyor

Antalya Valiliği koordinatörlüğünde, Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü'nün ortaklaşa düzenlediği yaz spor okulları bugün başlıyor

Yaz spor okulları başlıyor

Antalya Valiliği koordinatörlüğünde, Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü'nün ortaklaşa düzenlediği yaz spor okulları bugün başlıyor

28 Haziran 2017 Çarşamba 23:54
Yaz spor okulları başlıyor
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ÇOCUK ve gençlere spor bilinci, takım ruhu aşılamak, sağlıklı nesiller yetişmesinde özgüven içerisinde kişisel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla 5-18 yaş aralığındaki çocuklara 31 branşta spor eğitimi verilecek. Antalya Valiliği koordinatörlüğünde, Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü'nün bu kapsamda ortak düzenlediği yaz spor okulları, bugün saat 11.00'de Atatürk Spor Salonu'ndaki açılış töreniyle başlayacak.

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Son Güncelleme: 29.06.2017 00:01
Anahtar Kelimeler:
İl Milli Eğitim MüdürlüğüSpor İl MüdürlüğüGençlik HizmetleriBüyükşehir BelediyesiAntalya Valiliği
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