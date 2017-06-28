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Yargıtay'dan flaş Aziz Yıldırım kararı!

Yargıtay, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın mahkumiyet kararını bozduğunu bildirdi

Yargıtay'dan flaş Aziz Yıldırım kararı!

Yargıtay, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın mahkumiyet kararını bozduğunu bildirdi

28 Haziran 2017 Çarşamba 18:53
Yargıtay'dan flaş Aziz Yıldırım kararı!
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YARGITAY Zekeriya Öz ve Mehmet Berk'in şikayetleri üzerine açıklan ceza davasında mahkemenin verdiği mahkumiyet kararını bozdu.

Fenerbahçe'den konu ile ilgili şu açıklamalyı yaptı:

Yargıtay 18. Ceza Dairesi, Zekeriya Öz ve Mehmet Berk’in şikayetleri üzerine Başkanımız Aziz Yıldırım aleyhine açılan ceza davasında yerel mahkemenin verdiği mahkumiyet kararını bozdu.

Yargıtay’ın, mahkumiyet kararını Başkanımız Aziz Yıldırım’ın lehine bozması üzerine dosyayı İstanbul Anadolu 67. Asliye ceza mahkemesine göndererek yeni bir duruşma günü belirledi.

Davanın duruşması 21 Kasım 2017 tarihinde, saat 11.15’te yapılacak.

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Son Güncelleme: 28.06.2017 19:13
Anahtar Kelimeler:
Aziz YıldırımYargıtayFenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım
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