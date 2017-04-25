AYNI zamanda Vakıfbank Alanya Sanayi Şubesi Müdürü de olan Vakıfbank Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Cumhur Şenel, CEV Şampiyonlar Ligi finalinde Imoco Volley'i 3-0 yenerek Avrupa şampiyonu olan takımı Vakıfbank'ı yalnız bırakmadı. Çekişmeli başlayan müsabakanın ilk teknik molasına, 8-6'lık skorla Vakıfbank önde geldi. Sarı-siyahlılar, file üzerinde etkili oyununu sürdürerek ikinci teknik molaya da 16-13 galip durumda ulaştı. Imoco Volley karşısında yaptığı iyi savunmayla oyuna ağırlığını koyan Vakıfbank, Kimberly Hill ve Ting Zhu ile etkili olduğu ilk seti 25-15 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette hem savunmada hem de hücumda başarılı bir oyun ortaya koyarak başlayan sarı-siyahlılar, 25-13 kazanarak skoru 2-0 yaptı. Bu sette sarı-siyahlı oyuncular Lonneke Slöetjes, Ting Zhu'nun yüksek performansı ön plana çıktı.
Mücadelenin üçüncü setinde direncini artıran Imoco Volley oyunu bırakmazken, ilk teknik molaya VakıfBank 8-7 üstün ulaştı. İtalyan ekibinin geri dönüş çabalarına başarılı karşılık veren Vakıfbank, dirençli bir oyun ortaya koymayı sürdürdü ve seti 25-23, maçı ise 3-0 kazanarak Avrupa şampiyonluğuna uzandı. Şampiyon oldukları için çok mutlu olduklarını söyleyen Cumhur Şenel "Avrupa'nın en büyüğü olduğumuz için gururluyuz. Tüm oyuncularımızı, yöneticilerimizi ve taraftarlarımızı kutluyorum" dedi.
AYNI zamanda Vakıfbank Alanya Sanayi Şubesi Müdürü de olan Vakıfbank Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Cumhur Şenel, CEV Şampiyonlar Ligi finalinde Imoco Volley'i 3-0 yenerek Avrupa şampiyonu olan takımı Vakıfbank'ı yalnız bırakmadı. Çekişmeli başlayan müsabakanın ilk teknik molasına, 8-6'lık skorla Vakıfbank önde geldi. Sarı-siyahlılar, file üzerinde etkili oyununu sürdürerek ikinci teknik molaya da 16-13 galip durumda ulaştı. Imoco Volley karşısında yaptığı iyi savunmayla oyuna ağırlığını koyan Vakıfbank, Kimberly Hill ve Ting Zhu ile etkili olduğu ilk seti 25-15 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette hem savunmada hem de hücumda başarılı bir oyun ortaya koyarak başlayan sarı-siyahlılar, 25-13 kazanarak skoru 2-0 yaptı. Bu sette sarı-siyahlı oyuncular Lonneke Slöetjes, Ting Zhu'nun yüksek performansı ön plana çıktı.