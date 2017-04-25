AYNI zamanda Vakıfbank Alanya Sanayi Şubesi Müdürü de olan Vakıfbank Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Cumhur Şenel, CEV Şampiyonlar Ligi finalinde Imoco Volley'i 3-0 yenerek Avrupa şampiyonu olan takımı Vakıfbank'ı yalnız bırakmadı. Çekişmeli başlayan müsabakanın ilk teknik molasına, 8-6'lık skorla Vakıfbank önde geldi. Sarı-siyahlılar, file üzerinde etkili oyununu sürdürerek ikinci teknik molaya da 16-13 galip durumda ulaştı. Imoco Volley karşısında yaptığı iyi savunmayla oyuna ağırlığını koyan Vakıfbank, Kimberly Hill ve Ting Zhu ile etkili olduğu ilk seti 25-15 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette hem savunmada hem de hücumda başarılı bir oyun ortaya koyarak başlayan sarı-siyahlılar, 25-13 kazanarak skoru 2-0 yaptı. Bu sette sarı-siyahlı oyuncular Lonneke Slöetjes, Ting Zhu'nun yüksek performansı ön plana çıktı.

Mücadelenin üçüncü setinde direncini artıran Imoco Volley oyunu bırakmazken, ilk teknik molaya VakıfBank 8-7 üstün ulaştı. İtalyan ekibinin geri dönüş çabalarına başarılı karşılık veren Vakıfbank, dirençli bir oyun ortaya koymayı sürdürdü ve seti 25-23, maçı ise 3-0 kazanarak Avrupa şampiyonluğuna uzandı. Şampiyon oldukları için çok mutlu olduklarını söyleyen Cumhur Şenel "Avrupa'nın en büyüğü olduğumuz için gururluyuz. Tüm oyuncularımızı, yöneticilerimizi ve taraftarlarımızı kutluyorum" dedi.