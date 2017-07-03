Wimbledon'da ilk gün maçları tamamlandı

SEZONUN üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın ilk gününde, tek erkeklerin 5 numaralı seribaşı Stan Wawrinka elendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın ilk gün maçları tamamlandı.

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Andy Murray ve 4 numaralı seribaşı Rafael Nadal, zorlanmadan tur atladı. Son şampiyon Büyük Britanyalı Murray, Kazak tenisçi Alexander Bublik'i, İspanyol Nadal da Avustralyalı John Millman'ı 3-0 yenerek ikinci tura kaldı.

Rus tenisçi Daniil Medvedev, 5 numaralı seribaşı İsviçreli Stan Wawrinka'yı 3-1'lik skorla ilk turda eleyerek günün sürprizine imza attı.

Halep ve Svitolina yoluna devam etti

Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Simona Halep ve 4 numaralı seribaşı Elina Svitolina adlarını ikinci tura yazdırdı.

Rumen tenisçi Halep, Yeni Zelandalı Marina Erakovic karşısında, Ukraynalı Svitolina ise Avustralyalı Ashleigh Barty önünde 2-0 galip gelerek tur atladı.

İkinci günün programı

Wimbledon'daki ilk tur maçlarında yarın erkeklerin 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile Martin Klizan ve 3 numaralı seribaşı Roger Federer ile Alexandr Dolgopolov karşılaşacak.

Kadınlarda ise 1 numaralı seribaşı Angelique Kerber, Irina Falconi, 3 numaralı seribaşı Karolina Pliskova da Evgeniya Rodina'nın karşısına çıkacak.