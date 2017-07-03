Wimbledon'da ilk gün maçları tamamlandı

SEZONUN üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın ilk gününde, tek erkeklerin 5 numaralı seribaşı Stan Wawrinka elendi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın ilk gün maçları tamamlandı.
Tek erkeklerde dünya 1 numarası Andy Murray ve 4 numaralı seribaşı Rafael Nadal, zorlanmadan tur atladı. Son şampiyon Büyük Britanyalı Murray, Kazak tenisçi Alexander Bublik'i, İspanyol Nadal da Avustralyalı John Millman'ı 3-0 yenerek ikinci tura kaldı.
Rus tenisçi Daniil Medvedev, 5 numaralı seribaşı İsviçreli Stan Wawrinka'yı 3-1'lik skorla ilk turda eleyerek günün sürprizine imza attı.
Halep ve Svitolina yoluna devam etti
Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Simona Halep ve 4 numaralı seribaşı Elina Svitolina adlarını ikinci tura yazdırdı.
Rumen tenisçi Halep, Yeni Zelandalı Marina Erakovic karşısında, Ukraynalı Svitolina ise Avustralyalı Ashleigh Barty önünde 2-0 galip gelerek tur atladı.
İkinci günün programı
Wimbledon'daki ilk tur maçlarında yarın erkeklerin 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile Martin Klizan ve 3 numaralı seribaşı Roger Federer ile Alexandr Dolgopolov karşılaşacak.
Kadınlarda ise 1 numaralı seribaşı Angelique Kerber, Irina Falconi, 3 numaralı seribaşı Karolina Pliskova da Evgeniya Rodina'nın karşısına çıkacak.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.