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Wesley Sneijder için flaş iddia!

Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Wesley Sneijder'le ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Teknik Direktör Igor Tudor'un kadroda düşünmediği konuşulan Sneijder'in Amerika MLS takımlarından Los Angeles FC ile anlaştığı iddia edildi

Wesley Sneijder için flaş iddia!

Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Wesley Sneijder'le ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Teknik Direktör Igor Tudor'un kadroda düşünmediği konuşulan Sneijder'in Amerika MLS takımlarından Los Angeles FC ile anlaştığı iddia edildi

28 Haziran 2017 Çarşamba 12:08
Wesley Sneijder için flaş iddia!
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WESLEY Sneijder'in Los Angeles FC ile anlaştığı iddia edildi.

ESPN'in haberine göre 2018'den itibaren MLS'te mücadele edecek olan Los Angeles FC, Sneijder ile 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varmak üzere. ABD ekibinin Sneijder'e yıllık 3.5 milyon Dolar'lık bir teklif sunduğu belirtiliyor.

MLS'te sezon Mart 2018'de açılacak. Sneijder'in sezonun ilk yarısını Galatasaray'da geçirip yeni yıldan itibaren Los Angeles FC'nin formasını giyebileceği kaydedildi.

Los Angeles FC'nin bir diğer hedefi de Zlatan Ibrahimovic'ti. Ama yıldız oyuncunun ocak ayına kadar oynamayacak olması sonrası Sneijder seçeneği ön plana çıktı.

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Son Güncelleme: 28.06.2017 12:13
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayWesley SneijderABD
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