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Welinton Alanyaspor'da

Alanyaspor, geçtiğimiz sezon Katar’ın Al-Khor takımında forma giyen 28 yaşındaki Brezilyalı stoper Welinton Souza Silva ile 1+2 yıllık sözleşme imzaladı 

Welinton Alanyaspor'da

Alanyaspor, geçtiğimiz sezon Katar’ın Al-Khor takımında forma giyen 28 yaşındaki Brezilyalı stoper Welinton Souza Silva ile 1+2 yıllık sözleşme imzaladı 

24 Temmuz 2017 Pazartesi 10:12
Welinton Alanyaspor'da
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ALANYASPOR'UN Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen imza törenine,  Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu da katıldı. Çavuşoğlu, Brezilyalı Welinton için aldıkları referansların çok iyi olduğunu anlatarak, "Teknik heyet ve scout ekibimiz tarafından izlenen bir oyuncuydu. Breziya Serie A’da uzun yıllar oynadı. Flamengo’da şampiyonluk yaşadı. Stoper bölgesinde de eksiklerimiz vardı. Çok katkı sağlayacağını inanıyor, kendisine hoş geldin diyorum. İnşallah camiamıza hayırlı uğurlu olur" dedi. 

"HERŞEY GÜZEL OLACAK"
Welinton Souza Silva ise, "Her şeyden önce böyle bir transferin gerçekleştiği için çok mutluyum. Burada çok güzel karşılandım. Daha önce de Alanya şehri hakkında bilgilerim vardı, referanslar çok iyiydi. Başkanımız, yönetim kurulumuz ve beni tercih edenleri yanıltmayacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Alanyaspor için çok güzel bir sezon geçecek, bunun için her şeyi yapacağım" şeklinde konuştu. Daha önce Bülent Uygun’un çalıştırdığı Katar’ın Umm Salal, ülkesi Brezilya’da Alex De Souza’nın da formasını giydiği Coritiba, Vagner Love’ın oynadığı Flamengo formasını terleten Welinton, 8 kez de Brezilya U20 Milli Takımı’na seçilmişti.

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Son Güncelleme: 24.07.2017 10:40
Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor
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