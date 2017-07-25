Welinton'a 'hoş geldin' seremonisi

TURUNCU yeşilli takım bu sabahki antrenmanını Uttendorf sahasında yaptı. Kampa katılan yeni transfer Welinton Souza Silva da antrenmanda yerini alarak takımdan ayrı koşu yaptı. Antrenman öncesi futbolcular, Welinton için 'hoşgeldin seremonisi' yaptı. Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından slalom çubuklarından oluşan istasyonda çıkış koşuları yapan turuncu yeşilliler antrenmanı dar alanda oyun çalışmasıyla tamamladı. Alanyaspor, Avusturya’daki 2'nci hazırlık maçını ise bugün Yunanistan’ın Asteras Tropolis takımıyla yapacak. Karşılaşma St. Ulrich sahasında saat Türkiye saati ile 19.00’da başlayacak.