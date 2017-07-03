Wawrinka'dan erken veda

SEZONUN üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerin 5 numaralı seribaşı Stan Wawrinka, Daniil Medvedev'e 3-1 yenilerek ilk turda elendi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvası Wimbledon'da ilk sürprizi, Rus tenisçi Medvedev yaptı.
Üç grand slam şampiyonluğu bulunan İsviçreli Wawrinka'yı 6-4, 3-6, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 3-1 yenen dünya 49 numarası Medvedev, ikinci tura yükseldi.
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