Vurduğunuz gol olsun

SPOR Toto Süper Lig'e verilen referandum arasının ardından Aytemiz Alanyaspor bugün Osmanlıspor'u konuk edecek. Safet Susic yönetiminde muhteşem bir çıkış yakalayan ve son 3 maçını içeride ve dışarıda kazanan turuncu yeşilliler, çıkışını Osmanlıspor karşısında da sürdürmek istiyor. Sergen Yalçın'lı Kayserispor'u deplasmanda 4 golle deviren Osmanlıspor'a karşı tüm hazırlıklarını tamamlayan Alanyaspor, dün akşam yapılan ter idmanının ardından kampa girdi ve bugünkü maç saatini beklemeye başladı. Şimşek'te sakatlığı bulunan Vagner Love, Darko Lazic ve Deniz Vural dışında eksik yok. Berkan Emir ve Georgios Tzavellas da sarı kart sınırında. Dün Alanya'ya gelerek Golcity Hotel'de kampa giren Osmanlıspor'da ise eksik oyuncu bulunmuyor.

GÖZLER ONDA OLACAK

Aytemiz Alanyaspor'da bugün forvet olarak sahaya çıkması beklenen Junior Fernandes, turuncu yeşillilerin sahadaki gol umudu olacak. Vagner Love'ın hafta içinde yapılan antrenmanda sakatlanması ve Osmanlıspor maçında oynayamayacak olması tüm gözleri Fernandes'e çevirdi. Devre arası transfer sezonunda takıma dahil olan Şilili, geride kalan sürede 8 maçta ilk 11'de sahaya çıktı ve 5 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi. Oynadığı futbolla taraftarların sevgisini kazanan Fernandes, bugün Love'ın boşluğunu doldurmaya çalışacak.