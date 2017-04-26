Volkan Demirel'e teklif

SARI-Lacivertliler'de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek oyuncuların başında Volkan Demirel geliyordu.Yıldız file bekçisiyle yeni kontrat yapılmasına kesin gözüyle bakılsa da bu konuda bir gelişme yaşanmamıştı. Ancak 1-0 kazanılan Galatasaray derbisinin ardından yönetim harekete geçti. Her fırsatta futbolu Fenerbahçe'de bırakacağını söyleyip, "Tribünden geldim, tribüne döneceğim. Fenerbahçe forması benim için farklı bir anlam ifade ediyor" diyen Volkan Demirel'e 2 yıllık yeni kontrat teklif edilecek.
İlk görüşmede 'Evet'
Yönetim ile Volkan arasındaki görüşmenin bu hafta yapılması bekleniyor. 15 yıldır Sarı-Lacivertliler'in kalesini koruyan ve kulüp tarihine adını yazdıran tecrübeli file bekçisinin ilk görüşmede teklife 'evet' demesine kesin gözüyle bakılıyor. Hayali 40 yaşına kadar Fenerbahçe kalesini korumak olan Volkan, yönetimin sunacağı maddi şartları kabul etmeye hazır.
Ospina'yla rekabete girebilir
Rüştü Reçber, Volkan Babacan, Mert Günok, Fabiano... 15 yılda birçok isimle rekabete girip sonunda eldivenlerin sahibi olan Volkan Demirel'in yeni sezonda çok daha dişli bir rakibi olabilir: David Ospina! Fenerbahçe Yönetimi, Kolombiyalı file bekçisi ile 4 yıllık ön anlaşma yaptı. Sarı- Lacivertliler şimdi Arsenal'i ikna etmeye çalışıyor. Eğer Ospina transferi tamamlanırsa, Volkan belki de Fenerbahçe kariyerinde
‘İstese Barça'da oynardı’
2012-2015 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen, şu anda Lechia Gdansk'ta görev yapan Milos Krasic, Polonya basınına açıklamalarda bulundu. Sırp yıldız, verdiği röportajda eski takım arkadaşı Volkan Demirel'e övgüler yağdırdı. Krasic, tecrübeli file bekçisi için, "Volkan'a idmanda gol atmak bile mucize gibi bir şeydi. Eğer istese Barcelona ya da Real Madrid'in kalesini korurdu. Ama o, İstanbul'da efsane olmayı tercih etti" ifadelerini kullandı.
Volkan Demirel'in sezon sezon Fenerbahçe kariyeri
Sezon Maç
2016-2017 35
2015-2016 40
2014-2015 29
2013-2014 33
2012-2013 46
2011-2012 39
2010-2011 36
2009-2010 50
2008-2009 39
2007-2008 40
2006-2007 23
2005-2006 31
2004-2005 8
2003-2004 22
2002-2003 1
Toplam 472