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Volkan Demirel'e teklif

Fenerbahçe yönetimi, sezon sonu sözleşmesi bitecek Volkan Demirel için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, tecrübeli eldivene 2 yıllık yeni sözleşme önerecek

Volkan Demirel'e teklif

Fenerbahçe yönetimi, sezon sonu sözleşmesi bitecek Volkan Demirel için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, tecrübeli eldivene 2 yıllık yeni sözleşme önerecek

26 Nisan 2017 Çarşamba 11:36
Volkan Demirel'e teklif
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SARI-Lacivertliler'de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek oyuncuların başında Volkan Demirel geliyordu.Yıldız file bekçisiyle yeni kontrat yapılmasına kesin gözüyle bakılsa da bu konuda bir gelişme yaşanmamıştı. Ancak 1-0 kazanılan Galatasaray derbisinin ardından yönetim harekete geçti. Her fırsatta futbolu Fenerbahçe'de bırakacağını söyleyip, "Tribünden geldim, tribüne döneceğim. Fenerbahçe forması benim için farklı bir anlam ifade ediyor" diyen Volkan Demirel'e 2 yıllık yeni kontrat teklif edilecek.

İlk görüşmede 'Evet'

Yönetim ile Volkan arasındaki görüşmenin bu hafta yapılması bekleniyor. 15 yıldır Sarı-Lacivertliler'in kalesini koruyan ve kulüp tarihine adını yazdıran tecrübeli file bekçisinin ilk görüşmede teklife 'evet' demesine kesin gözüyle bakılıyor. Hayali 40 yaşına kadar Fenerbahçe kalesini korumak olan Volkan, yönetimin sunacağı maddi şartları kabul etmeye hazır.

Ospina'yla rekabete girebilir

Rüştü Reçber, Volkan Babacan, Mert Günok, Fabiano... 15 yılda birçok isimle rekabete girip sonunda eldivenlerin sahibi olan Volkan Demirel'in yeni sezonda çok daha dişli bir rakibi olabilir: David Ospina! Fenerbahçe Yönetimi, Kolombiyalı file bekçisi ile 4 yıllık ön anlaşma yaptı. Sarı- Lacivertliler şimdi Arsenal'i ikna etmeye çalışıyor. Eğer Ospina transferi tamamlanırsa, Volkan belki de Fenerbahçe kariyerinde

‘İstese Barça'da oynardı’

2012-2015 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen, şu anda Lechia Gdansk'ta görev yapan Milos Krasic, Polonya basınına açıklamalarda bulundu. Sırp yıldız, verdiği röportajda eski takım arkadaşı Volkan Demirel'e övgüler yağdırdı. Krasic, tecrübeli file bekçisi için, "Volkan'a idmanda gol atmak bile mucize gibi bir şeydi. Eğer istese Barcelona ya da Real Madrid'in kalesini korurdu. Ama o, İstanbul'da efsane olmayı tercih etti" ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel'in sezon sezon Fenerbahçe kariyeri

Sezon Maç

2016-2017 35

2015-2016 40

2014-2015 29

2013-2014 33

2012-2013 46

2011-2012 39

2010-2011 36

2009-2010 50

2008-2009 39

2007-2008 40

2006-2007 23

2005-2006 31

2004-2005 8

2003-2004 22

2002-2003 1

Toplam 472

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe YönetimiVolkan Demirel
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