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Volkan Demirel'e soruşturma

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Volkan Demirel hakkında Fenerbahçe-Galatasaray basketbol karşılaşmasında hakaret içerikli tezahürat yaptırdığı gerekçesiyle soruşturma başlattı

Volkan Demirel'e soruşturma

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Volkan Demirel hakkında Fenerbahçe-Galatasaray basketbol karşılaşmasında hakaret içerikli tezahürat yaptırdığı gerekçesiyle soruşturma başlattı

07 Şubat 2017 Salı 11:16
Volkan Demirel'e soruşturma
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ANADOLU Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri arasında oynanan basketbol maçı sırasında, Fenerbahçe taraftarlarına hakaret içerikli tezahürat yaptırdığı iddiasıyla Volkan Demirel hakkında resen soruşturma başlattı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın ve Spor Suçları Bürosu, Demirel'in Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Ülker Sports Arena'da yapılan basketbol müsabakası esnasında, Fenerbahçe taraftarlarına hakaret içerikli tezahürat yaptırdığına dair haberler ve eyleme ilişkin videolar bulunduğunu tespit etti.
Savcılık bu kapsamda, Demirel hakkında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi'ne Dair Kanun'un 14. maddesi kapsamında yasal gereği yapılmak üzere Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 160. maddesi uyarıca resen soruşturma açtı.

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Anahtar Kelimeler:
Volkan DemirelAnadolu Cumhuriyet BaşsavcılığıFenerbahçeGalatasarayBasketbol
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