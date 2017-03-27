Video hakem uygulaması geliyor

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Yıldırım Demirören, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Video hakem uygulamasının nisan ayında denenmeye başlayacağını belirten Demirören, "Video hakem için çalışmamız başladı. Sistemi kullanan firmalarla nisan ayında deneme uygulamalarına başlayacağız. 60-70 tane deneme yapmamız lazım. Bununla birlikte 15-20 tane operatör gerekiyor. Getireceğimiz sistemde oyun durmuyor. Hakemler kulaklıktan konuşarak kararı veriyorlar. Bunun süresi en uzun 9 saniye olacak ve bütün konuşmalar kayıt altına alınacak. Eğer videodaki hakem ofsayt dese bile son karar sahadaki hakemin. O golü verebilir. Son karar yine hakemin. Bu sistemi getireceğiz ama pahalı bir sistem. Bu sistemi eylül ayında uygulamaya koymayı düşünüyoruz ama bu biraz da firmayla alakalı. Eğer firma ocak ayında yapın derse biz Ocak ayında yapacağız. Cüneyt Çakır dahil birkaç hakem bununla ilgili eğitim aldı" dedi.

"Önemli olan nasıl başladığımız değil finallere gitmek'

Dünya kupası elemelerinde iyi gittiklerini kaydeden Yıldırım Demirören, "2016 Elemeleri'ne kötü başladık ama son 5 maçta kazanarak elemelere gittik. Bu elemelere aslında iyi başladık ama Ukrayna maçında beklemedik kayıp yaşadık. Önemli olan nasıl başladığımız değil finallere gitmek" diye konuştu.

"Bizim kadar stat yapan başka bir ülke yok"

Türkiye'de çok sayıda stat yapıldığını aktaran Demirören, "En büyük şansımız Sayın Cumhurbaşkanımız futbolu çok seviyor. Cumhurbaşkanımız bu olumlu bakışıyla spora çok fazla destek veriyor. Dünyada bizim kadar stat yapan başka bir ülke yok. Cumhurbaşkanımız'ın milli maça gelmesi, tribünde heyecanla takip etmesi, soyunma odasına inmesi bizim için en büyük destek" dedi.

"Kulüpler Birliği kabul ederse, yabancı kuralını kaldırırız"

Yabancı kuralı hakkında da açıklamalarda bulunana Başkan Demirören, "Daha fazla yerli oyuncu olması lazım. Bundan sonraki Kulüpler Birliği'nde bu konuşulacak. Kulüpler Birliği kabul ederse, yabancı kuralını kaldırırız. Bize gelirlerse bizim kararımız olumlu olur" şeklinde konuştu.

"EURO 2024'ün en büyük adayıyız"

EURO 2024 adaylığı hakkında da konuşan Yıldırım Demirören, "Türkiye kadar altyapıya destek veren başka bir ülke daha yok. Aynı şekilde Türkiye kadar stat yapan başka bir ülke daha yok. Bu şartlarda EURO 2024'ün en büyük adayıyız. Eğer politik işler olmazsa. Biz daha önce hiç almadık. Almanya'nın Dünya Kupası ve Avrupa Kupası düzenlemişliği var" dedi.

"Başkanlar maç sonu demeçlerden uzak durmalı"

Başkan ve yöneticilerin açıklamalarına dikkat etmeleri gerektiğini aktaran Başkan Demirören, "Başkanlar kulüplerini koruyacaklar ama maç sonu demeçlerden uzak durmalıdır. Birbirimize saygı göstermeliyiz. Bunu sadece başkanlara değil yorumculara da söylemek istiyorum. Bu kadar 'ben bilirim' havasında olmamalılar, hakemler ve yöneticiler hakkında bu kadar sert konuşmalılar. Onlar da insan hata yapabilirler. Taraftarlar otobüsü parçalayarak zevk mi alıyorlar? Ellerine ne geçiyor? İETT otobüs vermemekte çok haklı. Tahminime göre önümüzdeki sezona yeni bir spor yasasıyla girebiliriz" diye konuştu.