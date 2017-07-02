Ve şampiyon belli oldu

Saint Petersburg Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 20. dakikasında Lars Stindl, Almanya'yı 1-0 öne geçiren golü attı. Golün ardından Şili baskısını arttırsa da iyi reaksiyon gösteren Almaya karşısında savunmayı geçemedi ve eşitliği sağlayamadı. Mücadelenden 1-0 galip yarılan Almanya 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nı aldı. Almanya, turnuvadaki ilk şampiyonluğunu elde etti.

RUSYA'NIN ev sahipliği yaptığı 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası finalinde Almanya , Şili'yi 1-0 yenerek şampiyon oldu.

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