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Ve beklenen oldu! Van Persie'ye 6 ayrı suç

Avukat Ömer Pulatoğlu, Van Persie'yi savcılığa şikayet etti

Ve beklenen oldu! Van Persie'ye 6 ayrı suç

Avukat Ömer Pulatoğlu, Van Persie'yi savcılığa şikayet etti

09 Şubat 2017 Perşembe 13:03
Ve beklenen oldu! Van Persie'ye 6 ayrı suç
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DERBİDE taraftara dil çıkaran ve elini şortunun içine sokan Van Persie, savcılığa şikayet edildi.
Beşiktaş Fenerbahçe arasında 5 Şubat pazar günü Vodafone Arena stadında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında, Fenerbahçeli oyuncu Robin Van Persie'nin, "Taraftara dil çıkardığı ve elini şortunun içine sokarak hakarette bulunduğunu" iddia eden Avukat Ömeralp Pulatoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
 
"DİL ÇIKARTI... ELİNİ ŞORTUNUN İÇİNE SOKTU..."
Suç duyurusu dilekçesinde, "Birçok spor severin ekranlarda ve televizyonda maçı izledikleri esnada, şüpheli tarafından stadyumda bulunan taraftarlara, Hollanda'da da büyük hakaret sayılan dil çıkarma eylemini gerçekleştirmiş, tribünde bulunan taraftarın tepkisiyle karşılaşmıştır. Şüpheli elini şortunun içine sokmak suretiyle, herkesin tepkisini çekmiştir. Tribündeki taraftar galeyana gelmiş ve tahrik edilmiştir" denildi.
 
PASCAL NOUMA OLAYI DELİL GÖSTERİLDİ
 Şüphelinin yaptığı hareketler sonrası yaralanmalara varan olayların yaşandığı belirtilen dilekçede, Van Persie'nin, "Kişilerin sükun ve huzurunu bozma", "Hakaret", "Suç işlemeye tahrik", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "Kanunlara uymamaya tahrik" "Hayasızca hareket" gibi suçlardan cezalandırılmaları istendi. Dilekçede eski Beşiktaş'lı oyuncu Pascal Nouma olayını da delil olarak gösterdi. Ömeralp Pulatoğlu'nun Beşiktaş kongre üyesi olduğunu söyledi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Pascal NoumaÖmer PulatoğluVodafone ArenaVan Persie
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