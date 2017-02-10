Van Persie'yi davalık oldu

FENERBAHÇE'NİN Beşiktaş'ı Vodafone Arena'da 1-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'ndan elediği derbi, futbol dışı yaşanan olaylar nedeniyle gündemdeki sıcaklığını koruyor... Tansiyonun yükselmesinden ezeli rakiplerinin Hollandalı futbolcusu Robin van Persie'yi sorumlu tutan siyah-beyazlılar, hem TFF hem de mahkeme yoluyla hak arama kararı aldı. Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncuyu; taraftara dil çıkarması, Tosic'e elini şortuna sokarak hareket ve maç boyunca devam eden provokatif davranışları sebebiyle 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunla dava etti.

Siyah beyazlı kulüp oyuncu ile ilgili kamera kayıtları ve fotoğrafları teslim ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu