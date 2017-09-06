van persie ye harcanan parayla neler alınabilir

1 DAKİKASI 14.816 TL’YE GELİYOR
BÜYÜK umutlarla geldiği Fenerbahçe'de üç sezonda 87 maça çıkıp en az 22 mücadeleyi sakatlıkları nedeniylekaçıran Robin van Persie'nin maliyeti astronomik. Sarı-lacivertlilerde bir kupa bile kazanamayan RVP, 5.167dakika forma giydi ve 36 gol attı.
Bonservis, 2015'ten bu yana garanti ücret ve maç başı ödemeleriyle uğruna yaklaşık 18.6 milyon Euro harcanan Hollandalı'nın 1 dakikası 3.615 Euro'ya (14.816 TL), 1 golü ise 518 bin 888 Euro'ya (2 milyon 126 bin TL) denk geldi.
Bir dakikasıyla ikinci el araba, bir golüyle de boğaz gören lüks bir ev alınabilir.
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