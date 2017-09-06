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Van Persie'ye harcanan parayla neler alınabilir

Uyarılara rağmen milli takıma giden Hollandalı’nın sol dizinde yırtık tespit edildi. Sarı lacivertlilere 18.6 milyon Euro’ya mal olan 34’lük yıldızın bir golü için servet ödendi

Van Persie'ye harcanan parayla neler alınabilir

Uyarılara rağmen milli takıma giden Hollandalı’nın sol dizinde yırtık tespit edildi. Sarı lacivertlilere 18.6 milyon Euro’ya mal olan 34’lük yıldızın bir golü için servet ödendi

06 Eylül 2017 Çarşamba 11:22
Van Persie'ye harcanan parayla neler alınabilir
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1 DAKİKASI 14.816 TL’YE GELİYOR

BÜYÜK umutlarla geldiği Fenerbahçe'de üç sezonda 87 maça çıkıp en az 22 mücadeleyi sakatlıkları nedeniylekaçıran Robin van Persie'nin maliyeti astronomik. Sarı-lacivertlilerde bir kupa bile kazanamayan RVP, 5.167dakika forma giydi ve 36 gol attı.

Bonservis, 2015'ten bu yana garanti ücret ve maç başı ödemeleriyle uğruna yaklaşık 18.6 milyon Euro harcanan Hollandalı'nın 1 dakikası 3.615 Euro'ya (14.816 TL), 1 golü ise 518 bin 888 Euro'ya (2 milyon 126 bin TL) denk geldi.

Bir dakikasıyla ikinci el araba, bir golüyle de boğaz gören lüks bir ev alınabilir.

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van persie ye harcanan parayla neler alınabilir
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