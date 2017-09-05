Van Persie'den sakatlık açıklaması

KENDİSİNİN onayı alınmadan sakatlığıyla ilgili açıklama yapılmasından dolayı üzgünlük duyduğunu söyleyen yıldız oyuncu, dizinde ufak bir problem olduğunu ve yaşadığı sakatlığın tedavi sürecinin ortalama olarak 3 hafta sürdüğünü duyurdu. Sahalara dönmek için sabırsızlandığını söyleyen golcü futbolcunun tedavisine başlandığı açıklanmıştı.
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