Van Persie'den, Fenerbahçeyi zora düşürecek sözler

FRANSA ve Hollanda milli takımları arasında oynanan maçta sakatlanan ve bu nedenle antrenmana çıkamayan Hollandalı futbolcu Robin Van Persie, sakatlığı ile ilgili sosyal medya hesaplarından bir duyuru yaptı. Van Persie, sakatlığı konusunda kendisinden habersiz yapılan açıklamalara tepki gösterdi: “Üzülerek söylemek isterim ki sakatlığımla ilgili açıklama benim onay ve rızam dışında yapıldı”.
Hollandalı futbolcu 3 hafta sonra sahalara dönebileceği küçük bir diz sakatlığı olduğunu öne sürerken söz konusu bilginin yapılan testlerin sonucunda diz uzmanları tarafından kendisine verildiğini belirtti. Ünlü futbolcu sahalara dönmek için sabırsızlandığını da sözlerine ekledi.
Van Persie’nin sakatlığı hakkında Fenerbahçe Kulüp Doktoru Prof.Dr. Burak Kunduracıoğlu bugün yaptığı açıklamada; “Robin van Persie, Fransa-Hollanda maçında dizinden sakatlanmıştır. Yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda oyuncunun sol iç yan bağ grade 2 ve ön çapraz bağında kısmi yırtık tespit edilmiştir. Robin van Persie’nin tedavisine başlanmıştır” diye konuşmuştu.
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