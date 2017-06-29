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Valbuena resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Fransız orta saha Mathieu Valbuena ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı

Valbuena resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Fransız orta saha Mathieu Valbuena ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı

29 Haziran 2017 Perşembe 15:06
Valbuena resmen Fenerbahçe'de
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TRANSFERİN hızlı ekiplerinden Fenerbahçe, Mehmet Ekici'nin ardından Fransız yıldız Mathieu Valbuena'yla da 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Fransız futbolcu, sarı-lacivertli kulüpte 28 numaralı formayı giyecek.

Valbuena imza törenindeki ilk açıklamalarında "Sözlerime Fenerbahçe'ye teşekkür ederek başlamak istiyorum. Transferde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Burada ilk günden bu yana çok güzel karşılandım. Fenerbahçe çok güzel, çok büyük bir kulüp. Dışarıdan bildiğim kadarıyla Fenerbahçe çok büyük bir kulüptü, imza atmak için geldiğimde daha da büyük olduğunu gördüm." ifadelerini kullandı.

Marsilya'dayken Fenerbahçe ile karşılaştıklarını ve maçın 2-2'lik skorla berabere bittiğini hatırlatan Fransız yıldız, "Marsilya'dayken Fenerbahçe ile karşılaşmıştım. Hocamızı o dönemden tanıyorum, iyi bir teknik direktör olduğunu biliyorum. İlginç bir projeyle karşıma çıktılar. Geçmişte sol tarafta oynadım ancak takımımızın iyiliği için hocamız nerede görev verirse orada oynamaya hazırım. Hocamızla nerede oynayacağımla ilgili bir konuşmamız olmadı." dedi.

Valbuena, fiziğiyle ilgili yöneltilen soruya ise "Futbolun geldiği noktada en önemli şey kafa yapınızdır. Şu anda dünyanın her yerinde iyi oyuncular var. Farkı yaratan şey ise mental, kafa yapısıdır. Kariyerimde zor zamanlar geçirdim ancak hiçbir dönem profesyonel futbolcu olamayacağımı düşünmedim. Kararlılık bu açıdan çok önemliydi. Her zaman yüksek seviyelere ulaşabileceğime inandım. Bu noktaya gelene kadar her kulüpte başarılı olduğumu düşünüyorum. Fenerbahçe'de de aynısını yapmaya çalışacağım. Burada başarılı olmamız için gereken her şey var." cevabını verdi.

32 yaşındaki yıldız sözlerine "Tabii ki Fenerbahçe'nin lider oyuncularından biri olabilirim ancak her maçı tek başıma kazandıramam. Önemli olan takım olmaktır, takım olamazsak ben bir hiçim! Fenerbahçe başarıya sadece benle ulaşamaz. Takım olarak kalitemizi sahaya yansıtmalıyız, kararlı olmalıyız ve yola bu şekilde çıkmalıyız. Zor durumdan çıkmanın yolu birlikte hareket etmektir, başarıya böyle ulaşabiliriz." ifadeleriyle devam etti.

Sarı-lacivertli taraftarlarla ilgili de konuşan Valbuena, "Fenerbahçe taraftarı o kadar büyük ki, onların sevgisini her yerde görebiliyorsunuz. Avrupa'da her yerde karşınıza çıkabiliyor. Onların bu ilgisinden beklentilerin çok büyük olduğunu hissedebiliyorum. Beni çok iyi karşıladılar, yavaş yavaş tanışmaya da başladık. Ancak işler her zaman iyi gitmeyebilir. O zaman eleştiriler başlar ancak şu aşamada bunu hiç düşünmüyorum." dedi.

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Son Güncelleme: 29.06.2017 15:13
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeMathieu Valbuena
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