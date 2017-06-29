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Valbuena imzayı attı

Fenerbahçe’nin yeni transferi Fransız oyuncu Mathieu Valbuena, sarı-lacivertli kulüple 3 yıllık sözleşme imzaladı

Valbuena imzayı attı

Fenerbahçe’nin yeni transferi Fransız oyuncu Mathieu Valbuena, sarı-lacivertli kulüple 3 yıllık sözleşme imzaladı

29 Haziran 2017 Perşembe 15:10
Valbuena imzayı attı
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FENERBAHÇE'NİN Olympique Lyon’dan transfer ettiği Fransız Mathieu Valbuena, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu’nda basının karşısına çıkarak, kendisini sarı-lacivertli kulübe 3 yıllığına bağlayan imzayı attı. İmza törenine Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Genel Sekreter Mahmut Uslu da katıldı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Mahmut Uslu, “Bize gelmek için çok emek verdi. Biliyorsunuz önümüzdeki sene olmazsa olmazımız şampiyonluk. Bizi şampiyon yapacak oyunculardan bir tanesi” dedi.

Valbueana: “Fenerbahçe’ye gelmiş olmak büyük onur”

İmza töreninde sarı-lacivertli kulübe gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Fransız oyuncu, “Fenerbahçe’ye teşekkür ederim. Burada benimle olan yöneticilere de emeklerinden dolayı yönetim teknik heyete de teşekkür ederim. İlk günden bu yana çok iyi karşılandım. Fenerbahçe gibi bir takımda oynamak için gelmiş olmak büyük bir onur. Herkese teşekkür ederim. Çok iyi bir karşılamaydı. Buraya imza için geldiğimde Fenerbahçe’nin büyük bir kulüp olduğunu gördüm. Bu kulüp için Fenerbahçe için sahaya çıkıp elimizden gelen mücadeleyi ortaya koyacağız” şeklinde konuştu. 

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Son Güncelleme: 29.06.2017 15:11
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeFransızMathieu ValbuenaSarı-lacivertli
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