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Vainqueur Antalyaspor'da

Antalyaspor, 500 bin Euro bonservis bedeliyle Roma'dan transfer ettiği defansif orta saha oyuncusu 28 yaşındaki William Vainqueur ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Vainqueur Antalyaspor'da

Antalyaspor, 500 bin Euro bonservis bedeliyle Roma'dan transfer ettiği defansif orta saha oyuncusu 28 yaşındaki William Vainqueur ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

06 Eylül 2017 Çarşamba 00:45
Vainqueur Antalyaspor'da
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SÜPER Lig'de Eto'o, Nasri, Menez, Djuorou, Maicon gibi yıldız isimlerden oluşan kadrosuyla dikkat çeken Antalyaspor, Fransız futbolcu Vainqueur'i kadrosuna kattı. Kırmızı beyazlılar Atilla Konuk Tesisleri'nde düzenlediği törende Vainqueur ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Törende Vainqueur, Antalyaspor'a imza attığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Antalya'ya iki gün önce gelmesine rağmen kenti çok sevdiğini belirten Vainqueur, sahaya çıkmak için sabırsızlandığını anlattı. Galatasaray maçında forma giymek istediğini belirten Vainqueur, "Hazırlık dönemi öncesi Galatasaray ile iletişime geçtiğim doğru. En iyisini tercih etmek için zamana bıraktım. Kariyerli futbolcuların bulunması ve vizyonundan dolayı Antalyaspor'u tercih ettim" dedi. 
 

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Anahtar Kelimeler:
AntalyasporVainqueurRoma
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