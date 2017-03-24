Ultra Maraton Alanya'da başlıyor

'YÖRÜKLERİN İzinde Torosların Zirvesine’ sloganı ile gerçekleştirilecek olan yarışlar, içerisinde yer alan 64 kilometrelik Alanya Ultra Maraton, 42 kilometrelik Taurus Dağ Maratonu, 20 kilometrelik Keykubat Dağ Koşusu, 5 kilometrelik Alaiye Halk Koşusu ve 3 kilometrelik Takım Bayrak Yarışları ile her kesimden ve her seviyeden sporculara hitap ediyor. Sporcuları yarıştırmayı ve doğa ile buluşturmayı, unutulmaya yüz tutmuş tarihi yerleri ve patikaları koşarak keşfetmelerini sağlamayı amaçlayan organizasyon, bugün sabah saat 08.00'de İskele Meydanı'ndan start alacak. Organizasyonda bugün Alanya Ultra Maraton, Taurus Dağ Maratonu ve Keykubat Dağ Koşusu kategorilerinde yarışılacak. Yarın ise ise saat 09.30'da Alaiye Halk Koşusu ve saat 10.30'da da Takım Bayrak yarışı gerçekleştirilecek. Yarışmalar sonunda dereceye girenlere ödülleri dağıtılacak.

