UHLSPORT giyeceğiz

1 yıl boyunca kulübün ve futbolcuların tüm malzemeleri ile formalar UHLSPORT tarafından karşılanacak. Yeni sezon formalarını da kısa süre sonra satışa çıkaracak olan UHLSPORT, Alanyasporlu taraftarların beğenisine sunulacak.
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