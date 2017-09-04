'UEFA Türkiye'den özür dilemeli'

UKRAYNA maçını değerlendiren Lucescu, yapılan hakem hatalarını eleştirdi. Bu düzeyde şimdiye kadar böyle bir hakemlikle karşılaşmadığını aktaran Lucescu, "Hakem hatalarını hepiniz gördünüz. Eğer bunlar olmasaydı, sonuç çok farklı olurdu. 5 çok ciddi fahiş hata yapıldı maçta. Mesela Cenk'in karşı karşıya kaldığı pozisyonda çalınan ofsayt, ofsayt değildi. Yediğimiz 2 golde de topun çizgiyi geçmesi söz konusuydu, bunu biliyorsunuz. Bir penaltımız verilmedi. Bu düzeyde ben böyle bir hakemlik görmedim. Ayrıca bilmediğiniz bir nokta var. Ukrayna yedek kulübesinde tam 3 tane İspanyol görevli var. Tabi ben bunun takdirini size bırakıyorum ama bu da bence soruşturulması gereken bir şey. 3 İspanyol Ukrayna yedek kulübesinde ve İspanyol bir hakem. Ben UEFA'dan, Collina'dan resmi biz özür bekledim veyahut hakemlerden. Fakat bu henüz gelmedi. Onların hareketlerine herhangi bir etkimiz olamıyor ancak onların kararları bizlerin emeklerine ve imajlarına etki ediyor" dedi.

"Takdir edilen oyuncular haline gelmelerini istiyorum"

Kendisi adına zor bir 2 gün geçirdiğini ifade eden Lucescu, "Benim için 2 zor gün geçti. Çünkü oyuncuları hiçbir şey olmamış gibi yeniden maça motive etmek, morallerini yükseltmek oldukça güç oldu. Açıkçası yapılan hataların ben kasıtlı olduğunu düşünüyorum. Tabii bu başka bir tartışma konusu. Biz hazırlıklarımızı yaptık, her 2 takım için de önemli bir maç. Daha öncesinden analizlerimizi yapmıştık. Şimdi de maç saatini bekliyoruz. Biliyorsunuz Hırvatistan da iyi oyunculardan kurulu bir takım ve onların da puana ihtiyaçları var. Ben oyuncularımın gayet motive olduklarını düşünüyorum. Fizik olarak daha iyi durumda olan oyunculardan ve aynı zamanda defansta da daha iyi organize olabilecek bir kadromuzun olabileceğini söyleyebilirim. Şöyle de bir şey var, ben oyuncularımın iyi sonuçlar alarak hem halk hemde gazeteciler gözünde tekrardan sevilen ve takdir edilen oyuncular haline gelmelerini istiyorum" diye konuştu.