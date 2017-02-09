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UEFA teklifini açıkladı!

UEFA teklifini açıkladı! Avrupa'dan 16 takım olsun

UEFA teklifini açıkladı!

UEFA teklifini açıkladı! Avrupa'dan 16 takım olsun

09 Şubat 2017 Perşembe 17:21
UEFA teklifini açıkladı!
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UEFA İcra Kurulu toplantısı, İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı.Toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulunan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "48 takımın katılacağı 2026 FIFA Dünya Kupası hakkında UEFA  İcra Kurulu üyelerine fikrimizi bildirdik. Avrupa'dan en az 16 takımın  katılmasını gerçekçi buluyorum. 16 grubun yer alacağı Dünya Kupası'nda her grupta  bir Avrupa ülkesinin yer alması gerektiğini düşünüyorum ve böylece kalitelerini  gösterebilirlerse tüm Avrupa takımları ikinci tura kalabilir." şeklinde konuştu.Öte yandan UEFA başkanlığına azami 12 yıl limiti getirildiğini  belirten Ceferin, "UEFA İcra Kurulu, bugün bazı reform tekliflerini kabul etti.  UEFA başkanlığına, 70 yaşını aşmamak kaydıyla dörder yıllık 3 dönem üst limiti  getirme teklifi onaylandı." ifadelerini kullandı.
 

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Anahtar Kelimeler:
UEFAAvrupaIsviçreNyon
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