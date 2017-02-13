Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88578
ALTIN
144.561
DOLAR
3.6731
STERLIN
4.5952
EURO
3.8936
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
14 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
14 Şubat 2017 Alanya -...
İki adımlı doğrulama nasıl açılır?
İki adımlı doğrulama nasıl açılır?
Aşkın enerjisini çağırın!
Aşkın enerjisini çağırın!

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin falına baktı

Geçtiğimiz sezon bu dönemde Şampiyonlar Ligi'ni Real Madrid'in kazanacağını doğru tahmin eden UEFA, bu sezonun da falına baktı. İşte şampiyon takım...

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin falına baktı

Geçtiğimiz sezon bu dönemde Şampiyonlar Ligi'ni Real Madrid'in kazanacağını doğru tahmin eden UEFA, bu sezonun da falına baktı. İşte şampiyon takım...

13 Şubat 2017 Pazartesi 20:15
UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin falına baktı
banner404

UEFA, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde ikinci tur öncesi Real Madrid'in şampiyon olacağını tahmin etmişti. UEFA'nın internet sitesinde bu sezonun da falına bakıldı. İşte o analiz:

Şampiyonluk için grup liderliği önemli. Son 11 şampiyonun 10'u gruplarından lider çıkmıştı. Tek istisna 2010'da Inter olmuştu. Paris Saint-Germain, Benfica, Manchester City, Bayern, Leverkusen, Real Madrid, Porto ve Sevilla'ya kötü haber...

Bu formatın uygulandığı 2003'ten beri grup etabında defansı en iyi olan takım hiç şampiyon olmadı. Hatta 2009'da Barcelona defansif açıdan grup etabının 18'incisiydi. Yine de hatayı minimize etmek gerekiyor. Şöyle ki gruplarda 8 golden fazla yiyen hiç şampiyon olamadı. Bu da Juventus (en iyi defans), Atletico Madrid, Dortmund, Benfica, Manchester City, Real Madrid için kötü haber...

Bu formatta, gruplarda ilk kez mücadele den hiçbir takım final oynayamadı. 2006'da Villarreal ilk olmaya yaklaştı ama Arsenal'e takıldı. Leicester'a kötü haber...

Avrupa'nın 1 numaralı kupasını ilk 42 sezonda 21 farklı takım kazandı. Son 19 sezonda bu listeye sadece Chelsea eklendi. Yani, daha önce kazanamadıysan şansın yok. Arsenal, Atletico, Leicester, Leverkusen, Manchester City, Monaco, Napoli, Paris Saint Germain ve Sevilla'yı da çizebiliriz.

Bunları çıkardıktan sonra, 3 Haziran'da Cardiff'te kupayı kaldırabilecek tek takım var: Barcelona. 

Ama Barca'nın da önünde bir engel var: Son beş şampiyonun hiçbiri Şampiyonlar Ligi sezonuna ülkesinin şampiyonu olarak başlamadı.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Real Madridşampiyonlar LigiUEFA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Quaresma'dan Aziz Yıldırım'a şok sözler
Quaresma'dan Aziz Yıldırım'a şok sözler
Galatasaray Riekerink için kararını verdi
Galatasaray Riekerink için kararını verdi
Resmen buz tuttuk: Türkiye 0 - 42 Rusya
Resmen buz tuttuk: Türkiye 0 - 42 Rusya

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals