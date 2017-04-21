Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 19°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
92520
ALTIN
150.334
DOLAR
3.6422
STERLIN
4.6636
EURO
3.8956
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Dikkat! Eğer telefonunuz çalınırsa...
Dikkat! Eğer telefonunuz çalınırsa...
Ağız kokusu olanlar dikkat!
Ağız kokusu olanlar dikkat!
Hepatit B hastalığı tarih oluyor
Hepatit B hastalığı tarih oluyor

UEFA Avrupa Ligi yarı final kuraları çekildi

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu. Temsilcimiz Beşiktaş'ın talihsiz penaltı atışlarıyla kupaya çeyrek finalde veda etmesinin ardından son 4 takım Manchester United, Lyon, Ajax ve Celta Vigo olmuştu

UEFA Avrupa Ligi yarı final kuraları çekildi

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu. Temsilcimiz Beşiktaş'ın talihsiz penaltı atışlarıyla kupaya çeyrek finalde veda etmesinin ardından son 4 takım Manchester United, Lyon, Ajax ve Celta Vigo olmuştu

21 Nisan 2017 Cuma 14:27
UEFA Avrupa Ligi yarı final kuraları çekildi
banner404

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

AJAX - LYON

CELTA VIGO - MANCHESTER UNITED

YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekiminde eşleşen takımlar 4 Mayıs Perşembe günü ilk maçlarını oynayacak. Eşleşmenin rövanş karşılaşmaları ise 11 Mayıs Perşembe günü oynanacak. Finale yükselen takımlar İsveç'in Stockholm kentinde final oynayacak. 65 bin kişilik Friends Arena Stadyumu'nda oynanacak final maçı saat 21.45'te başlayacak.Ajax-Lyon maçlarının galibi, Friends Arena'daki finalde ev sahibi takım olacak.

banner355
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa LigiBeşiktaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray'dan Beşiktaş'a olay gönderme!
Galatasaray'dan Beşiktaş'a olay gönderme!
Görev Fernandes'in
Görev Fernandes'in
Yeni sezon 11 Ağustos'ta
Yeni sezon 11 Ağustos'ta

banner452

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals