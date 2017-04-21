UEFA Avrupa Ligi yarı final kuraları çekildi

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
AJAX - LYON
CELTA VIGO - MANCHESTER UNITED
YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekiminde eşleşen takımlar 4 Mayıs Perşembe günü ilk maçlarını oynayacak. Eşleşmenin rövanş karşılaşmaları ise 11 Mayıs Perşembe günü oynanacak. Finale yükselen takımlar İsveç'in Stockholm kentinde final oynayacak. 65 bin kişilik Friends Arena Stadyumu'nda oynanacak final maçı saat 21.45'te başlayacak.Ajax-Lyon maçlarının galibi, Friends Arena'daki finalde ev sahibi takım olacak.