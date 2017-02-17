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UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçları oynandı

Fenerbahçe, deplasmanda Rus ekibi Krasnodar'a 1 - 0 mağlup oldu. Osmanlıspor'un Olympiakos'a konuk olduğu maç golsüz tamamlandı. Hapoel Beer Sheva'yı 3 - 1 yenen Beşiktaş turun kapısını araladı. UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu ilk karşılaşmaları tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçları oynandı

Fenerbahçe, deplasmanda Rus ekibi Krasnodar'a 1 - 0 mağlup oldu. Osmanlıspor'un Olympiakos'a konuk olduğu maç golsüz tamamlandı. Hapoel Beer Sheva'yı 3 - 1 yenen Beşiktaş turun kapısını araladı. UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu ilk karşılaşmaları tamamlandı

17 Şubat 2017 Cuma 07:33
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçları oynandı
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GÜNÜN ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Rus ekibi Krasnodar'a 4. dakikada Viktor Claesson'un golüyle 1 - 0 yenildi. Bu karşılaşmanın rövanşı 22 Şubat Çarşamba günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Bir diğer temsilcimiz Osmanlıspor ise, deplasmanda Yunanistan ekibi Olympiakos ile golsüz berabere kaldı. Bu mücadelenin rövanşı 23 Şubat'ta Ankara'da yapılacak.
Beşiktaş da deplasmanda İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva'yı 3 - 1 mağlup ederek, rövanş maçı öncesi tur için büyük avantaj yakaladı. Rövanş 23 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak.

Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle;
Krasnodar (Rusya) - FENERBAHÇE (Türkiye): 1 - 0
AZ Alkmaar (Hollanda) - Olympique Lyon (Fransa): 1 - 4
Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Fiorentina (İtalya): 0 - 1
Rostov (Rusya) - Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti): 4 - 0
Gent (Belçika) - Tottenham (İngiltere): 1 - 0
Olympiakos (Yunanistan) - OSMANLISPOR (Türkiye): 0 - 0
Celta Vigo (İspanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 0 - 1
Ludogorets (Bulgaristan) - Kopenhag (Danimarka): 1 - 2
Astra Giurgiu (Romanya) - Genk (Belçika): 2 - 2
Manchester United (İngiltere) - Saint Etienne (Fransa): 3 - 0
PAOK (Yunanistan) - Schalke 04 (Almanya): 0 - 3
Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - BEŞİKTAŞ (Türkiye): 1 - 3
Villarreal (İspanya) - Roma (İtalya): 0 - 4
Anderlecht (Belçika) - Zenit (Rusya): 2 - 0
Legia Varşova (Polonya) - Ajax (Hollanda): 0 - 0
Athletic Bilbao (İspanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 3 - 2
 

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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeOsmanlısporBeşiktaşUEFA Avrupa Ligi
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