Tutabilene aşk olsun!  Vagner Love atmaya devam ediyor

SPOR Toto Süper Lig'in 20. haftasında Alanyaspor'un, Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada ağları havalandıran yıldız isim, bu sezon çıktığı 17 maçta gol sayısını 9'a yükseltti. Sezon başında geldiği Alanyaspor'da ilk haftalarda çok gol kaçıran ve 7 hafta golle tanışamayan yıldız isim, 4-3 kazanılan Gaziantep maçında atmaya başladığı gollerine hız kesmeden devam ediyor.

Vagner Love'ın attığı goller

A.Alanyaspor 4-3 Gaziantepspor (1 Gol)

A.Alanyaspor 3-0 Kayserispor (1 Gol - Penaltı)

A.Alanyaspor 2 - 3 A.Konyaspor (1 Gol)

K.Karabükspor 0-2 A.Alanyaspor (2 Gol - Tek gol penaltı)

A.Alanyaspor 2-3 Ç.Rizespor (1 Gol)

A.Alanyaspor 1-4 Beşiktaş (1 Gol)

Antalyaspor 2-1 A.Alanyaspor (1 Gol)

A.Alanyaspor 3-0 Gençlerbirliği (1 Gol)