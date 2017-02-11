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Tutabilene aşk olsun!  Vagner Love atmaya devam ediyor

Aytemiz Alanyaspor'un Brezilyalı yıldızı Vagner Love gollerine devam ediyor. Gençlerbirliği'ni de boş geçmeyen tecrübeli golcü, bugün takımının 2. golüne imza attı

Tutabilene aşk olsun!  Vagner Love atmaya devam ediyor

Aytemiz Alanyaspor'un Brezilyalı yıldızı Vagner Love gollerine devam ediyor. Gençlerbirliği'ni de boş geçmeyen tecrübeli golcü, bugün takımının 2. golüne imza attı

11 Şubat 2017 Cumartesi 16:58
Tutabilene aşk olsun!  Vagner Love atmaya devam ediyor
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SPOR Toto Süper Lig'in 20. haftasında Alanyaspor'un, Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada ağları havalandıran yıldız isim, bu sezon çıktığı 17 maçta gol sayısını 9'a yükseltti. Sezon başında geldiği Alanyaspor'da ilk haftalarda çok gol kaçıran ve 7 hafta golle tanışamayan yıldız isim, 4-3 kazanılan Gaziantep maçında atmaya başladığı gollerine hız kesmeden devam ediyor. 

Vagner Love'ın attığı goller 

A.Alanyaspor 4-3 Gaziantepspor (1 Gol)
A.Alanyaspor 3-0 Kayserispor (1 Gol - Penaltı)
A.Alanyaspor 2 - 3 A.Konyaspor (1 Gol)
K.Karabükspor 0-2 A.Alanyaspor (2 Gol - Tek gol penaltı)
A.Alanyaspor 2-3 Ç.Rizespor (1 Gol)
A.Alanyaspor 1-4 Beşiktaş (1 Gol)
Antalyaspor 2-1 A.Alanyaspor (1 Gol)
A.Alanyaspor 3-0 Gençlerbirliği (1 Gol)

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Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporVagner LoveGençlerbirliği
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