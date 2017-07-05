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Turkcell Süper Kupa maçı Samsun'da

Turkcell Süper Kupa maçında, Beşiktaş ile Atiker Konyaspor, 6 Ağustos'ta Samsun'daki yeni statta karşılaşacak

Turkcell Süper Kupa maçı Samsun'da

Turkcell Süper Kupa maçında, Beşiktaş ile Atiker Konyaspor, 6 Ağustos'ta Samsun'daki yeni statta karşılaşacak

05 Temmuz 2017 Çarşamba 23:59
Turkcell Süper Kupa maçı Samsun'da
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TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Turkcell Süper Kupa müsabakasının Samsun'da oynanacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Atiker Konyaspor'un karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa maçı, Samsun'daki yeni statta oynanacak.

Karşılaşmanın 6 Ağustos 2017 Pazar günü oynanacağı daha önce açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
TffBeşiktaşATİKER KonyasporTurkcell Süper Kupa
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