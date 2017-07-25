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Türk boksör ölü bulundu!

Alman gazetesi Morgenpost’un haberine göre 22 yaşındaki Tunahan Keser’in cesedi, bir kamyon şoförü tarafından A7 karayolu üzerindeki Holmmoor yakınlarındaki ormanlık alanda bulundu. Keser’in babası Cemil Keser’in oğlunun cesedini teşhis ettiği bildirildi

Türk boksör ölü bulundu!

Alman gazetesi Morgenpost’un haberine göre 22 yaşındaki Tunahan Keser’in cesedi, bir kamyon şoförü tarafından A7 karayolu üzerindeki Holmmoor yakınlarındaki ormanlık alanda bulundu. Keser’in babası Cemil Keser’in oğlunun cesedini teşhis ettiği bildirildi

25 Temmuz 2017 Salı 09:36
Türk boksör ölü bulundu!
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ALMAN gazetesi Morgenpost’un haberine göre 22 yaşındaki Keser’in cesedi, bir kamyon şoförü tarafından A7 karayolu üzerindeki Holmmoor yakınlarındaki ormanlık alanda bulundu. Keser’in babası Cemil Keser’in oğlunun cesedini teşhis ettiği bildirildi.
 
Hamburg’ta yaşayan Tunahan Keser, 23 Haziran’da aynı kentte ringe çıkacaktı. Ancak günler kala maç iptal edildi. 23 Haziran günü saat 00.30 sıralarında, eski Avrupa Şampiyonu ve Tunahan’ın antrenörü Khoren Gevor (37) kimliği belirsiz bir kişi tarafından bacağından vuruldu.
Bu saldırıdan 17 saat sonra, Kollau Caddesi’ndeki iş yerinden çıkan Tunahan Keser hiçbir iz bırakmadan kayboldu. Hamburg polisinin verdiği bilgiye göre Keser, en son saat 17.30 sıralarında görüldü.
 
Tunahan’ın caddede bıraktığı otomobilinde polisin yaptığı incelemede bir ize rastlanmadı. Hem antrenörü Khoren Gevor’e yapılan silahlı saldırı hem de Tunahan’ın kaybolması olayı haftalardır aydınlatılamadı.
 
Annesi, 'bahis çetesi kaçırdı' demişti
 
Almanya’nın Hamburg kentinde, boksör Tunahan Keser,  23 Haziran’da esrarengiz bir şekilde kaybolmuş ve Köln’de yaşayan anne Hediye Keser, profesyonel boksör olan oğlunun bahis çetesi tarafından kaçırılmış olabileceğini söylemişti

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Anahtar Kelimeler:
Tunahan KeserA7 KarayoluHolmmoor
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