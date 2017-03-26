Tüm ilçe takıma destek için maça geldi

BORÇKA İlçe Stadı'ndaki karşılaşmayı, hakemler Ayberk Altunay, Ömer Çoban ve Onur Çolak yönetti. Yaklaşık 500 kişi kapasiteli tribünler tamamen dolarken, aralarında bayanlarında bulunduğu yaklaşık 5 bin taraftar karşılaşmayı çevredeki evlerin terasları ve balkonları ile yamaçlardan izledi.

Karşılaşmayı Borçka, 45. dakikada Korhan, Kılıç’ın penaltı atışından kazandığı golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda gol sesi çıkmayınca karşılaşmayı ilk yarıda bulduğu penaltı golüyle kazanan Borçkaspor topladığı 33 puan ile Artvin 1. amatör liginde şampiyonluğunu ilan etti. Müsabaka sonunda Borçkasporlu futbolcular sevincini, taraftarlarla birlikte saha ortasında horon oynayarak yaşadı.

Öte yandan şampiyon olan Borçkaspor 23 Nisan tarihinde Artvin Şehir Stadı’nda Bölgesel Amatör Ligi’ne (Bal) yükselmek için Hopaspor ile baraj maçı oynayacak.