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Tudor, Bruma'yı neden kadroya almadı?

Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı öncesi Bruma, Tudor tarafından kadroya alınmadı

Tudor, Bruma'yı neden kadroya almadı?

Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı öncesi Bruma, Tudor tarafından kadroya alınmadı

17 Şubat 2017 Cuma 15:20
Tudor, Bruma'yı neden kadroya almadı?
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SPOR Toto Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da Igor Tudor'un açıkladığı kamp kadrosu tartışmaları da beraberinde getirdi.

MERAK EDİLEN SORU: BRUMA NEDEN KADRODA YOK?

Sarı kırmızılı takımın etkili kanat oyuncularından Bruma, Rizespor maçının kadrosuna alınmadı. Yeni teknik direktör Igor Tudor'un bu kararı tartışma yaratırken genç oyuncunun herhangi bir sakatlığının bulunmadığı öğrenildi. Tudor'un Bruma kararının 'taktiksel' olduğu da gelen haberler arasında yer alıyor.

EN BEĞENDİĞİ OYUNCUYDU

Galatasaray'a gelmeden önce Sabah gazetesinden Mehmet Özcan'a röportaj veren Igor Tudor, sarı kırmızılı takımda en beğendiği futbolcunun Bruma olduğunu söylemişti.

'RUH' VURGUSU VE İLK KESİK

Düzenlenen imza töreninde 'ruh' vurgusu yapan Tudor'un Bruma'yı kesmenin ardından 'Takımda ruhla oynamayan futbolcu Bruma mı?' sorusu soruldu. Sosyal medyada da tartışma yaratan Tudor'un bu kararı şaşkınlıkla karşılandı.

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Son Güncelleme: 17.02.2017 15:27
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigTudorBrumaÇaykur RizesporGalatasaray
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