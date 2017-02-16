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Tudor: Benim için önemli olan...

Galatasaray’ın yeni Teknik Direktörü Igor Tudor, “Sistemler hoca için önemli değil. Benim için hoca olarak önemli olan şey takım ruhu. Takımın ruh çok önemli” dedi

Tudor: Benim için önemli olan...

Galatasaray’ın yeni Teknik Direktörü Igor Tudor, “Sistemler hoca için önemli değil. Benim için hoca olarak önemli olan şey takım ruhu. Takımın ruh çok önemli” dedi

16 Şubat 2017 Perşembe 19:38
Tudor: Benim için önemli olan...
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GALATASARAY, Başkan Dursun Özbek’in katımıyla TT Arena’da yeni teknik direktörü Igor Tudor ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Hırvat teknik adam Igor Tudor, “Sistemler hoca için önemli değil. Benim için hoca olarak önemli olan şey takım ruhu. Takımın ruh çok önemli. Sistemlere bakıldığı zaman oyuncuların yeri değişiyor. Defans yaptığı zaman 10 kişi yapmalı. Ofans yapıyorsak takım olarak yapmalıyız. Benim görmek istediğim şey takım olmak. Bu çok kolay bir şey değil. Hayat kolay değil. Biraz zamana ihtiyaç var” şeklinde konuştu.

“Gelecek sene hakkında konuşmak anlamsız”

'Gelecek sene Real Madrid’den teklif gelirse Galatasaray’ı bırakır mısınız?' sorusuna Tudor, “Gelecek sene hakkında konuşmak anlamsız. 14 maçımız var. Şampiyon olmak istiyoruz. Tek amacımız şampiyon olmak. Bu şu anın sorusu değil” diye cevap verdi.

“Daha 14 maç var”

Galatasaray’a inandığı için geldiğini belirten Hırvat çalıştırıcı, “Şampiyon olmak için geldim. Geçen sene şampiyon olmuş bir Beşiktaş var. Şu an lider. Aramızda 5 puan var. Daha 14 maç var. Her maçımızı kazanmak istiyoruz. Tabi ki hedefim elimden geleni yapmak” ifadelerini kullandı.

“10 yaşından beri baskı içindeyim”

10 yaşından beri baskı içinde olduğunu vurgulayan Tudor, “Hajduk Split ve Juventus’da da aynı baskıyı gördüm. Hoca olarak da gördüm. Futbolun doğasında var. 38 yaşında dediniz. Ben daha yaşlı hissediyorum. Bakıldığı zaman tecrübe önemli. Biraz abartıldığını düşünüyorum. Önemli olan ne bildiğiniz. O yetenek içinizde varsa 30 yaşınızda onu yapabilirsiniz. Bu mantığa bakılırsa 80 yaşında olan kişi daha tecrübeli deniliyor” dedi.

“Ortada sözleşme var”

Kardemir Karabükspor’dan ayrılış süreci ile ilgili konuşan Hırvat teknik adam, “Kardemir Karabükspor'a imza attığımda hedefimiz ligde tutmaktı. Şu zamana kadar Karabük 27 puan toplamış. 3 galibiyet alsa ligde kalacak. Yüzde 90 sözümüzü tutmuş oluyoruz. Kardemir Karabükspor başkanına minnettarım. Bana Türkiye’de hocalık yapma şansı verdiler. İki gün önce yapığı açıklamalar yanlış. Benim söylemek istediğim bu. Bu zamana kadar ligde 10 hoca gitti. Bir hoca görevinden ayrıldığı zaman futbol bu olabilir diyoruz. Hoca gidince aynı şey. Sözleşme var ortada. Ama kimse futbol, bu böyle bir şey demiyor” diye konuştu.

“Takımı her şeyin üzerinde tutmak şampiyonlukları getirir”

Dün antrenmanda oyuncularına çok şey söylemediğini belirten Tudor, “Kısa zamanda çok şey söyleyip takımımın kafasını karıştırmak istemedim. Değindiğim birkaç nokta vardı. Galatasaray gibi büyük bir camiada oynuyorsunuz, bu yüzden atak yapmaları gerektiğini söyledim. Buna odaklanacağımızı söyledim. Şampiyonlukların, galibiyetlerin defans kalitesiyle geldiğini belirttim. Beraber defans yapmak, egoları bir kenara bırakıp, isimleri bir kenara bırakıp, takımı her şeyin üzerinde tutmak mutlaka şampiyonlukların getireceğini söyledim” ifadelerini kullandı. 

Hırvat çalıştırıcı, Sneijder’in önemli bir oyuncu olduğunu ve sezon sonuna kadar önemli işler yapacağını sözlerine ekledi.

“PAOK yardımcımı gönderdi”

POAK’tan ayrılış sürecini de anlatan Tudor, “PAOK görevime son verdi. PAOK yardımcılarımdan birini göndermek istedi. Ben kabul etmedim. O giderse ben de giderim dedim. Orada güzel günlerim geçti. Uzun dönem iyi futbol oynadık. Şampiyon olmak istedik ama Yunanistan Ligi Olympiacos’un tekelinde” şeklinde konuştu.

“Beşiktaş derbisinde mutlaka bir şeylerin değiştiğini göreceksiniz”

Takımda gözlemlediği şeylerin olduğunu vurgulayan genç çalıştırıcı, “Takımımıza yapacak çok şey olduğunu ve zamanımızın da kısıtlı olduğunu söyledim. Hem ben hem oyuncularım çok çalışarak bunu en iyi şekilde yapacağız. Önümüzdeki iki önemli maç var. Rize ve Beşiktaş maçı. Buraya gelmediğim dönemde Rize oynamamız bir avantaj olacaktır. Rize maçından sonra Beşiktaş maçı için 8 günümüz var. Çalışmak için zamanımız olacak. Beşiktaş derbisinde mutlaka bir şeylerin değiştiğini göreceksiniz” ifadelerini kullandı.

"Benim bakış açım değişmiyor"

Fenerbahçe derbisi ile ilgili olarak ise Tudor, “Futbolda birçok faktör var. Bakıldığı zaman bazen şans, bazen hakem faktörü devreye giriyor. Ama hoca olarak takımı hazırlayışım Akhisar maçında nasıl hazırlıyorsam inanın Galatasaray maçında da aynı hazırladım. Benim bakış açım değişmiyor. Galatasaray hoca olarak Fenerbahçe maçında bunu kompanse edebilir” diyerek sözlerini noktaladı. 

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Anahtar Kelimeler:
Teknik Direktörü Igor TudorGalatasarayHoca
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