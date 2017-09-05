Transferde son dakika: Şu an Londra'dayım...

LİG Radyo'da Mixed Zone adlı programa bağlanan Özkan şöyle konuştu:
"Berke Özer'in gelecek sezon olmak şartıyla Premier Lig'e transferi için Londra'dayım. Berke'nin buradaki kalecilerden hiç farkı yok. Hatta fazlası var. Görüşmeler sürüyor, ilk teması yaptık."
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