banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 15°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87964
ALTIN
146.106
DOLAR
3.7090
STERLIN
4.6103
EURO
3.9358
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
11 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
11 Şubat 2017 Alanya -...
Aşkınız sağlığınızı bozmasın
Aşkınız sağlığınızı bozmasın
Saç dökülmesini bu yöntem ile durdurun!
Saç dökülmesini bu yöntem ile...

Transferde en fazla parayı Fransızlar harcadı

FIFA'nın yayımladığı transfer raporunda, ara transfer döneminde yurt dışı transferlere en fazla harcama yapan ülkeler açıklandı

Transferde en fazla parayı Fransızlar harcadı

FIFA'nın yayımladığı transfer raporunda, ara transfer döneminde yurt dışı transferlere en fazla harcama yapan ülkeler açıklandı

10 Şubat 2017 Cuma 16:50
Transferde en fazla parayı Fransızlar harcadı
banner404

LİGİNE Memphis Depay, Julian Draxler ve Dimitri Payet gibi önemli oyuncuları kazandıran Fransa, dış transfere toplamda 175 milyon avro vererek ara sezonun şampiyonu oldu.
 Açıklamada, Avrupa'nın 5 önemli ligi İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa ve İtalya'da ara dönem yurt dışı transferlerine toplam 801 milyon avro harcama yapıldığı belirtildi. 
Fransa kulüplerinden Paris Saint-Germain (PSG), ara transfer döneminde Draxler ve Portekizli Goncalo Guedes için toplam 65 milyon avro harcadı. Olympique Marsilya, eski oyuncusu Payet'yi yaklaşık 30 milyon avro karşılığında geri getirirken, Olympique Lyon ise Depay'ı 18,5 milyon avro bonservis bedeli ödeyerek Manchester United'dan transfer etti.
Rapora göre, sırasıyla İngiltere, Almanya, İspanya ve İtalya Fransa'nın ardından en çok dış transfer harcaması yapan ülkeler olarak dikkati çekti.
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
Paris Saint-GermainFifaMemphis Depay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ali Çamdalı: "Kendimi Real Madrid’de gibi hissediyorum"
Ali Çamdalı: "Kendimi Real Madrid’de gibi hissediyorum"
Riekerink kendini övdü!
Riekerink kendini övdü!
Dev derbi Referandumla aynı güne denk geldi!
Dev derbi Referandumla aynı güne denk geldi!

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals