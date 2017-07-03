Trabzonspor günü çift antrenmanla tamamladı

BAŞKENT Budapeşte'nin Telki kasabasında konaklanılan otelin sahasında gerçekleştirilen antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.
Kamp yapılan tesisin kondisyon salonunda sabah denge, ardından da sahada topla dayanıklılık çalışması yapan bordo-mavili takım, akşam ısınma hareketlerinin ardından basına kapalı bölümde taktik bir çalışma gerçekleştirdi.
Kolombiyalı futbolcu Fabian Castillo, izin süresinin bitmesine bir gün kalmasına karşın kampa katıldı. Bordo-mavili oyuncu, takımdan ayrı olarak koşu yaptı.
Trabzonspor'un antrenmanını birkaç bordo-mavili taraftar izledi.
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