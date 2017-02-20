Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor maçı

SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, bu akşam Karadeniz ekibi Trabzonspor'a konuk olacak. Ligin ilk yarısında oynanan maçta rakibini 3-0 yenmeyi başaran turuncu yeşilli ekip, aynı tarifeyi tekrar uygulayıp üst üste 2. galibiyetini almak istiyor. Alanyaspor'da sakat oyuncular Cenk Ahmet, Deniz Vural ve sarı kart cezalısı Emre Akbaba kadroda yer almayacak. Rakip Trabzonspor'da ise ameliyat olan Onazi oynayamayacak. Maçın hazırlıklarını dün sabah tesislerinde yaptığı sabah antrenmanı ile tamamlayan Aytemiz Alanyaspor, havayoluyla Trabzon'a giderek kampa girdi ve bu akşamki maç saatini beklemeye başladı.

‘PUAN SAVAŞI VERECEĞİZ’

Geçtiğimiz hafta oynanan ve 3-0 kazanılan Gençlerbirliği zaferinin ardından takımın büyük moral kazandığını söyleyen Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Saffet Susiç, Trabzonspor'dan puan veya puanlar alacaklarını söyledi. Takımın iyi ve formda olduğunu da aktaran deneyimli çalıştırıcı "Kısa zamanda büyük işler yapmamız gerekiyor. Gençlerbirliği maçıyla başlayan çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Öncelikli hedefimiz daha önce de söylediğim gibi Süper Lig'de kalmak. Trabzon'da oyuncularım puan savaşı verecekler. Bize bu saatten sonra güzel oyundan önce puanlar lazım. Bu yüzden elimizden geleni yaparak Alanya'ya mutlu dönmek istiyoruz" dedi.