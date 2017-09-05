Trabzonspor Aykut Demir'i yolladı

BORDO-mavili kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Aykut Demir arasındaki sözleşme, futbolcunun, Kulüp İçi Disiplin Yönetmeliğimize aykırı davranışları sebebiyle, Yönetim Kurulumuz tarafından 05.09.2017 tarihi itibariyle haklı nedenlerle tek taraflı olarak feshedilmiştir" denildi.
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