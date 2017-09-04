trabzonspor a transferde kötü haber

BORDO-mavililer aylardır uğraştıkları iki oyuncudan birden olumsuz yanıt aldı.
Burak Yılmaz hamlesiyle adından söz ettirenTrabzonspor, geçen sezondan beri transfer etmek istedikleri Serdar Taşçı’nın yanı sıra yaklaşık 2 aydır temas halinde oldukları Jose Sosa’dan da olumsuz yanıt aldı.
SPARTAK Moskova, Serdar’ı bırakmaktan vazgeçerken, Arjantinli Sosa’nın ise Türkiye’ye dönmek istemediği ve bu sezon da Milan’da kalacağı belirtildi.
BU flaş gelişmeler üzerine bordo-mavililer alternatiflere yönelmek zorunda kaldı. Transferin bitmesine sayılı günler kala Trabzonspor, Dinamo Kiev’in stoperi Evgen Khacheridi için düğmeye bastı. Millilerin Ukrayna ile oynadığı mücadelede forma giyen 30 yaşındaki stoperin kiralanması gündemde.
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