Trabzonspor 1 Temmuz'da sahada

GEÇEN yıl 6’ncı sırada tamamladığı sezonun son maçını, 3 Haziran’da Bursaspor'la oynadıktan sonra tatile çıkan Trabzonspor, 29 Haziran’dan itibaren Trabzon’da toplanmaya başlayacak. Ramazan Bayramı’nı da izinli geçiren bordo mavililer, sağlık kontrollerinin ardından 1 Temmuz Cumartesi günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yeni sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirecek.

HAZIRLIK MAÇLARI SLOVAKYA’DA

2 Temmuz’da ise yurtdışı ilk etap kampı için Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye geçecek olan Trabzonspor, 17 Temmuz’a kadar çalışacak, ardından 2 günlük izine ayrılacak. Daha sonra 19 Temmuz’da ikinci etap kamp çalışmaları için Slovakya’nın Samorin kasabasında toplanacak olan bordo mavililer, ağırlıklı olarak hazırlık maçlarının yapılacağı bu kampı 30 Temmuz’da tamamlayıp Türkiye’ye dönecek.

MENAJERLER ONAZİ’NİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

Orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi için Çin’den gelen 4 milyon Euro’luk teklifi reddeden Trabzonspor'a menajerlerin yeni bir teklife hazırklandığı, bu kez rakamın 5 milyon Euro’yu çıkabileceği ifade edildi. Bordo mavili takımla 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, geride kalan sezonda 38 maçta forma giyip 2 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.