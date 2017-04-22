Trabzon'da facianın eşiğinden dönüldü! Direk stat çatısına devrildi

STADYUM seyirci izleme çatısına düşen direk, can kaybına ya da yaralanmaya neden olmazken maddi hasara yol açtı. Direğin düşme esnasında stadyumda, U13 Sürmene ile Trabzonspor karşılaşması oynanıyordu.Maçın hakemi kısa bir süreliğine durdurduğu maçın kalan 6 dakikasını da oynatıp 90 dakikayı sonlandırdı. Maç sonrası olay yerine gelen havalimanı teknik ekibi incelemelerde bulundu.Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Trabzon Havalimanı Baş Müdür Yardımcısı Musa Sırtkaya, “Endişe edilecek herhangi bir durum yok, bu havalimanımıza yaklaşma ışıklarından bir tanesi kırıldı. Uçuş anlamında herhangi bir sıkıntı yoktur. Uçakların kalkma ve inişleri güvenli bir şekilde yapılmaktadır” dedi.