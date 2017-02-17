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Trabzon alarmda

Son oynadığı 4 karşılaşmada 4 galibiyet alarak üst sıralara tırmanışını sürdüren Trabzonspor'da Teknik Direktör Ersun Yanal'ın seferberlik ilan ettiği öğrenildi. Alanyaspor'a karşı takımını özel olarak hazırladığı belirtilen Yanal'ın, Vagner Love'a da özel önlem alacağı belirtildi

Trabzon alarmda

Son oynadığı 4 karşılaşmada 4 galibiyet alarak üst sıralara tırmanışını sürdüren Trabzonspor'da Teknik Direktör Ersun Yanal'ın seferberlik ilan ettiği öğrenildi. Alanyaspor'a karşı takımını özel olarak hazırladığı belirtilen Yanal'ın, Vagner Love'a da özel önlem alacağı belirtildi

17 Şubat 2017 Cuma 23:21
Trabzon alarmda
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SÜPER Lig'in 20. hafta maçında sahasında Gençlerbirliği'ni kusursuza yakın hücum oyunu, yıldız oyuncuları Vagner Love, Junior Fernandes ve Efecan Karaca'nın muhteşem futboluyla 3-0 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'un yükselen performansı, Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ı ek önlemler almaya itti. Yardımcılarını Alanyaspor'un saha içerisinde uyguladığı taktikleri analiz etmek için görevlendirdiği öğrenilen deneyimli çalıştırıcının, özellikle de yıldız oyuncu Vagner Love'ı durdurmak için ekstra önlem almayı düşündüğü belirtildi. Yanal'ın ayrıca ameliyat olan Onazi'nin yerine de Medjani'yi kullanarak savunma gücünü bir kat daha arttırabileceği gelen bilgiler arasında. Yanal'ın ayrıca Hugo Rodallega'yı da Turuncu-Yeşillilere karşı ilk 11'de oynatmaya hazırlandığı öğrenildi. N'Doye'nin gol yollarında etkisiz kalması nedeniyle Yanal'ın antrenmanlarda Rodallega'yı denediği ve ilk 11'e monte etmeyi düşündüğü kaydedildi. 

ŞİMŞEK YARIN YOLCU

Pazartesi akşam saat 20.00'de Trabzonspor ile karşılaşacak olan temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor ise hazırlıklarını dün yaptığı taktik antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Saffet Susiç ve yardımcısı Elvir Baliç gözetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Trabzonspor maçının taktik provasını yaptıran teknik direktör Susiç, antrenmandan önce oyuncuları ile kısa bir toplantı yaparak maçın önemini tekrar hatırlattı. 10'ar kişilik gruplar halinde taktik bir çalışma gerçekleştiren Alanyasporlu oyuncuların istekli ve hırslı görüntüleri teknik heyeti memnun etti. Orta saha oyuncusu Sackey, belinde ağrı hissedince antrenmanı yarım bıraktı. Bir süredir sakat olan ve tedavisini sürdüren Cenk Ahmet Alkılıç da dün sahaya indi ve fizyoterapist Ali Şanlı gözetiminde düz koşu yaptı. Trabzon mesaisini bugün yapacağı tek idmanla sürdürecek olan Alanyaspor, yarın sabah havayoluyla Trabzon'a gidecek ve kampa girecek. 
 

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Anahtar Kelimeler:
GalibiyetTeknik DirektörErsun Yanal
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